Muslera’dan Gomis’e telefon: Sana ihtiyacımız var dostum

Fernando Muslera, yakın arkadaşı Bafetimbi Gomis’in transferi için devreye girdi. Konuştuğu golcü oyuncuya, takımın durumunu anlattı, Cimbom’a geri çağırdı.

Mesut YILDIRIM

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Galatasaray’ın ocak ayı transferinde öncelik verdiği iki mevkiden biri olan santrfor pozisyonuna en olası aday Bafetimbi Gomis… Cimbom, eski gol kralına, menajeri aracılığıyla teklif yaptı. Ancak taraflar arasında ekonomik farklar var. Pazarlıklar sürerken sürpriz hamle,

sarı-kırmızılıların kaptanı Fernando Muslera'dan geldi. Uruguaylı eldiven, yakın arkadaşı Gomis'e telefon açtı, Galatasaray'a çağırdı.

TECRÜBE EKSİKLİĞİNİ ANLATTI

Muslera, Gomis'e, takımın içinden geçtiği durumu anlattı. Takımdaki tecrübe eksikliğinin sıkıntılar yarattığını, üst üste yenilgilerin moralleri altüst ettiğini, kulübü zor duruma soktuğunu vurguladı. Tecrübeli eldiven, Fransız golcüye, “Sana ihtiyacımız var dostum” dedi. Bu konuşmanın Gomis'i etkilediği öğrenildi. Taraftarların sosyal medyadan attığı mesajların da 36 yaşındaki oyuncuyu duygulandırdığı ifade edildi.