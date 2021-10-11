Muslera’dan inanılmaz hata! Arjantin Uruguay maçına damga vuran an…

2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Arjantin ile Uruguay karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 3-0 kazanan Arjantin'in Messi ile bulduğu ilk golde Fernando Muslera'nın yaptığı inanılmaz hata geceye damga vurdu.

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2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri’nde Arjantin Uruguay’ı farklı mağlup etti. El Monumental’de oynanan mücadelede ev sahibi 38. dakikada Lionel Messi, 44. dakikada Rodrigo de Paul ve 62. dakikada Lautero Martinez ile bulduğu gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

90 dakika sahada kalan Galatasaray’ın kaptanı Fernando Muslera, ülkesi Uruguay adına gecenin hayal kırıklığı oldu. Karşılaşmanın ilk yarısında yaptığı hata ile gol perdesinin erken açılmasına neden olan Muslera geceye damga vurdu.

MESSİ ŞAŞIRDI, MUSLERA HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI

Sol çaprazdan topu alan Arjantin’in süper yıldızı Messi, ceza alanına hareketlenen Nicolas Gonzalez’e sol ayağının dışıyla orta açtı. Gonzalez topa hamle yaptı ancak dokunamadı. Topun düştüğü noktaya çıkan Muslera, rakibinin dokunamadığı top önünde sekince müdahale etmek istedi ancak başarılı olamadı. Meşin yuvarlak seke seke Uruguay ağlarıyla buluştu.

Böyle bir golü beklemeyen Messi müthiş bir sevinç ve şaşkınlık yaşarken Muslera ise büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Bu sonucun ardından Arjantin 10 maç sonunda puanını 22’ye çıkardı ve lider Brezilya’yı takibini sürdürdü. 11. maçını tamamlayan Uruguay ise 16 puanla 4. sırada kaldı.