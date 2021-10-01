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Muslera’dan maçın spikerine gönderme! Instagram’dan paylaştı…

Galatasaray'ın tecrübeli filebekçisi Fernando Muslera Marsilya maçının ardından yaptığı Instagram paylaşımıyla dikkat çekti.

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Muslera’dan maçın spikerine gönderme! Instagram’dan paylaştı…

Galatasaray kalecisi Fernando Muslera, Marsilya maçının ardından yaptığı paylaşımla sosyal medyada gündem oldu.

Uruguaylı eldiven yayıncı kuruluş spikerinin maç içerisinde kendisine yanlışlıkla sarı kırmızılı takımın efsane kalecilerinden ‘Mondragon’ diye hitap etmesine atıfta bulundu.

Maçın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Muslera, Mondragon’u etiketleyerek “Beni bu zorlu gecede yalnız bırakmadığın için sana çok teşekkür ederim” sözlerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA DA GÜNDEM OLDU

Yayıncı kuruluş spikeri Melih Gümüşbıçak, Marsilya – Galatasaray maçında yaşanan bir pozisyon esnasında Fernando Muslera’ya yanlışlıkla Mondragon diye hitap etti. Sosyal medyada oldukça gündem olan o karışıklık Muslera’nın da ilgisini çekti. İşte Muslera’nın ve twitter kullanıcılarının paylaşımları…

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