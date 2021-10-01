Muslera’dan maçın spikerine gönderme! Instagram’dan paylaştı…

Galatasaray'ın tecrübeli filebekçisi Fernando Muslera Marsilya maçının ardından yaptığı Instagram paylaşımıyla dikkat çekti.

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Galatasaray kalecisi Fernando Muslera, Marsilya maçının ardından yaptığı paylaşımla sosyal medyada gündem oldu.

Uruguaylı eldiven yayıncı kuruluş spikerinin maç içerisinde kendisine yanlışlıkla sarı kırmızılı takımın efsane kalecilerinden ‘Mondragon’ diye hitap etmesine atıfta bulundu.

Maçın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Muslera, Mondragon’u etiketleyerek “Beni bu zorlu gecede yalnız bırakmadığın için sana çok teşekkür ederim” sözlerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA DA GÜNDEM OLDU

Yayıncı kuruluş spikeri Melih Gümüşbıçak, Marsilya – Galatasaray maçında yaşanan bir pozisyon esnasında Fernando Muslera’ya yanlışlıkla Mondragon diye hitap etti. Sosyal medyada oldukça gündem olan o karışıklık Muslera’nın da ilgisini çekti. İşte Muslera’nın ve twitter kullanıcılarının paylaşımları…

Galatasaray'da bugün Muslera ve Mondragon ikilisi kaledeydi #OMvGS — Bışar Özbey (@bisarozbey) September 30, 2021

Mondragon: Melih Gümüşbıçak napiyo acaba? — Erinç Bilican (@erincbilican) September 30, 2021

Melih Gümüşbıçak ; evet top şimdi Mondragon ‘da . Afedersiniz Smoviç olacaktı#OMvGS pic.twitter.com/bA6BpUysVy — Serkan ER ¹⁹⁰⁷ (@serkan_er1907) September 30, 2021

Erman Kılınç, Mondragon, Halil Derviş, hadi hepsini karıştırdın da Payet ile Yedlin i nasıl karıştırdın be Kral #OMvGS pic.twitter.com/iD2KB3Cckv — Cimbomlu AZER (@cimbomluazer) September 30, 2021