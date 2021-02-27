Muslera’dan yeni sözleşme açıklaması: Kolayca anlaşılabilecek bir şey

Süper Lig’in 27. haftasında Erzurumspor’u 2-0 mağlup eden Galatasaray’da 300. lig maçına çıkan Fernando Muslera, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Uruguaylı file bekçisi, “Çok mutluyum, 10 senedir evim gibi hissettiğim kulüpteyim. Birçok maç yaptım, birçok kupalar kazandım, umarım şampiyonluklar ve kupalar kazanmaya devam ederim” diye konuştu.

“FATİH TERİM’İN YERİ AYRIDIR”

Maç öncesinde kendisine plaket veren teknik direktörü Fatih Terim hakkında da konuşan Muslera, “2011’de beni bu kulübe güvenip getiren isim Fatih Terim’dir. Benim için yeri ayrıdır. Bugünkü 300. maçımda ödülü Fatih Terim’in elinden almak büyük bir mutluluk. Galatasaray gibi bir camiada böyle bir başarıya ulaşmak büyük gurur” diye konuştu.

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Galatasaray’ın 8 maçlık galibiyet serisini de değerlendiren tecrübeli eldiven, “8 maç üst üste kazanmak başarı. Zor maçlar oldu ama önemli zaferler elde ettik. Aldığımız galibiyetler, çalışmalarımızın ürünü. Hafta boyunca hocamız bizi çok iyi hazırlıyor. İster istemez bunu sahaya yansıtıyoruz. Buraya kadar iyi getirdik. Bizim için her maç final. Umarım bu şekilde devam edip mutlu sona ulaşırız” dedi.

YENİ SÖZLEŞME

Muslera, muhabirin “Futbolu Galatasaray’da mı bırakacaksın?” sorusuna ise şöyle cevap verdi;

“Galatasaray benim için çok çok önemli bir camia, benim evim. Bu zamana kadar çok güzel işler başardık beraber, başarmaya da devam edeceğiz. Futbolu burada bırakmam büyük gurur olur. Baktığımızda bütün kariyerimi Galatasaray’da geçirmişim, bu oturup konuşularak kolayca anlaşılabilecek bir şey bence.”