Muslera’nın sağlık durumu ve gol pozisyonu hakkında ilk açıklama

Galatasaray’da Yardımcı Antrenör Selçuk İnan, Sivasspor maçının ardından Muslera'nın sağlık durumu ve yenilen gol pozisyonu hakkında açıklamalarda bulundu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor deplasmanından 1-0 yenilgiyle ayrılan Galatasaray'da Yardımcı Antrenör Selçuk İnan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Muslera’nın sakatlığı ile ilgili açıklama yaparak sözlerine başlayan Selçuk İnan, “Az önce Muslera ile görüştük. Durumu ciddi görünüyor. Ama şuan konuşmak için erken. Yarınki kontrollerinde inşallah ciddi bir şey çıkmaz. Sakatlandığı için çok üzgünüz” dedi.

Gol pozisyonu ile ilgili de değerlendirmede bulunan Selçuk İnan, şu ifadeleri kullandı:

“O pozisyona gelecek olursak, bir yetkilinin bizi aydınlatmasını isterim. Çünkü sporcu sağlığının çok önemli olduğu söyleniyor. Çok önemli bir pozisyona girecekken hakem maçı durdurdu. Sporcu sağlığı bizim için daha önemli dedi. Çok doğru söyledi bence. Ama Muslera'nın pozisyonunda da sporcu sağlığı önemliydi. Hakeme bunu hatırlatmak lazım. Hakem öyle taktir etti. Son haftalarda hakemlerin taktiri hep aleyhimizde oluyor. Muslera yerdeyken golü yedik. Yerdeki kaleciydi, maçı durdurması gerekiyordu. Ben de merak ediyorum. Nedenini anlatarak bizi aydınlatırsalar seviniriz.”