Mustafa Çeçenoğlu Denizlispor’la 2 yıllık imzaladı

Denizlispor, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Mustafa Çeçenoğlu’nu 2 yıllığına renklerine bağladı.

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Denizlispor orta sahaya takviyelerine hız kesmeden devam ediyor. Yeşil siyahlı ekip son olarak Gençlerbirliği forması giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Mustafa Çeçenoğlu ile 2 yıllık imzaladığını duyurdu. Kulübün yaptığı yazılı açıklamada; “Kulübümüz, son olarak Gençlerbirliği forması giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Mustafa Çeçenoğlu ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır. Mustafa Çeçenoğlu’na hoş geldin diyor, yeşil-siyah formamız altında başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.