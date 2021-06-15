Mustafa Cengiz aday olmama nedenini açıkladı! Pişmanlık ve Falcao…

Galatasaray Kulübü, 19 Haziran’da 5 adaylı seçime hazırlanırken başkan Mustafa Cengiz ise GS TV’de açıklamalarda bulundu. “Başkanımız ile gündeme dair” programında konuşan Cengiz, sağlık sorunları nedeniyle aday olmadığını belirtti.

Mustafa Cengiz ayrıca “Başkan adaylarından herhangi birisini desteklemiyorum” diyerek adaylar arasında en çok Yiğit Şardan’ı tanıdığını söyledi. Galatasaray Başkanı seçimle ilgili olarak, “Bakacağız ve karar vereceğiz. Şunu destekliyorum dersem, artı da yazabilir, eksi de. Fatih Hoca’yı isteyenlerle, istemeyenlerin seçimi deniyor. Bu onların seçimi değil. Ben şahsi olarak, ‘Hocayla imzalamam’ dedim. Yönetim de demedi” dedi.

Mustafa Cengiz’in canlı yayındaki sözleri şöyle;

*Beni üzen çok olay oldu, kendi yanlışlarım da dahil! Herkesi affederim, kendimi affetmem. Avrupa’daki başarısızlıklar beni çok üzdü. Galatasaray dünyada çok büyük marka. Rakiplerim alınmasın, Galatasaray çok büyük marka. Mustafa Kemal Atatürk ve İstanbul’dan sonra Galatasaray gelir.

FATİH TERİM SÖZLERİ

*Ben Fatih Terim varken asla ikinci bir teknik direktörle görüşmedim. Ben yalan söylemem. Okan Buruk ile telefonda bile konuşmadım. Kendimden utanırım. Senin başında hocan var. Hocaya ayıp… Hocanın kendisine ‘ailemin yanında bile aleyhinize konuşmuyorum’ dedim. Sevgili hocam aç telefonu bana sor. Ben ay başına kadar da bekledim. Hoca da opsiyonu imzalayıp bana göndermedi. Bu da haysiyetli bir davranıştı, teşekkür ederim.

“FALCAO İÇİN DAHA SIKI PAZARLIK EDERDİM”

*En tartışılan transfer Falcao! Daha F harfi ortada yoktu, menajerleri iyi çalıştı sosyal medyada. Zaten sosyal medyada menajer savaşları var. Helal olsun. Sosyal medyada da insanlar yazıyor. Falcao’yu kim istemez? Falcao dünyanın kabul ettiği bir yıldız. Falcao’ya kim hayır der? Bu teknik heyetin lafı. Falcao önüme yine gelse, biraz daha sıkı pazarlık ederdim.

*Beni üzen çok olay oldu, kendi yanlışlarım da dahil! Herkesi affederim, kendimi affetmem. Avrupa’daki başarısızlıklar beni çok üzdü. Galatasaray dünyada çok büyük marka. Rakiplerim alınmasın, Galatasaray çok büyük marka. Mustafa Kemal Atatürk ve İstanbul’dan sonra Galatasaray gelir.

*Real Madrid, bize kaç attı unuttum. Real Madrid Başkanı Florentino Perez bir kere sevinmedi. Ayrıca Avrupa Süper Lig’i hakkında yazıştık, bende kalsın. PSG mağlubiyetinden sonra da sarhoş gibi döndüm.

“FUTBOLCULARA ŞEREFSİZ DEMEDİM”

*Ben asla teknik heyete bir şey demem. Futbolculara bozuldum. Rize’ye yenildik. Bazı oyuncuların oyunu, kendini vermemesi çok ağrıma gitti. Bunda sızlanacak ne var? Ben futbolcularıma asla “şerefsiz” demedim. Ben onları onore ettim. Yapmayın arkadaşlar. Dediğimi çarpıtmayın. Beni yüzlerce arayan oldu. Etki etmişsem mutlu olurum ama ben bunu demem.