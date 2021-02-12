Mustafa Cengiz: Eyy Ali Koç! Bunu sen yazdırdın…

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Help Steps uygulamasıyla yapılan iş birliği anlaşmasının ardından gündeme dair yine olay yaratacak açıklamalarda bulundu.

Başkan Cengiz, derbide yaşananlarla ilgili konuşurken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’u ve stada sokulan taraftarları hedef aldı.

Derbiden sonra soyunma odasında Fenerbahçe’ye küfür ettiği videosu ortaya çıkan ve 2 maç men cezası alan Arda Turan hakkında konuşan Cengiz, “Aranızda küfür etmeyen varsa Arda’yı yargılasın. İlk taşı günahsız olanınız atsın. Yaptığınız ayıp” dedi.

İşte Cengiz’in yaptığı açıklamalar:

“TFF doğru yola girmeli. Bizim yolumuza değil, doğru yola girmeli. Galatasaray olarak doğru işler yapıyoruz. Yapılamayacak taleplerde bulunmadık, kendimiz için taleplerde bulunmadık. Maç saati 16:00’ya alınmış, Kasımpaşa yazılı başvurmamızı istedi, yayıncı kuruluşa da başvurduk. Gelir kaybı olmasına rağmen yayıncı kuruluş kabul etti, yayıncı kuruluşa teşekkür ettim. Beşiktaş’ın da bu talebi olursa, kabul edebileceklerini söylediler. Bu oyun mertçe oynansın. Biz bıktık ya!”

“Eyy Ali Koç, bunu sen yazdırdın”

“17 kulüp hakemler için bize birlik oldunuz. Aleyhimize birlik oldular. Galatasaray’a karşı bildiri yayınladılar ‘Hakemler de insandır, hata yapabilirler’ diye. Eyy Ali Koç. Bunu sen yazdırdın. Ama bazı hakemlerin bize düzenli hata yaptığını biliyoruz. Onlar da kendilerini biliyor. Ne Ulusoy’lar gördük, ne işi bitirmeye çalışanları gördük. Allah yollarını açık etsin.”

“Yazıklar olsun diyorum”

“Türk futbolu ya hep birlikte kalkınır, ya hep birlikte batar. Bu nedenle söylemlerimizde dikkatli olmalıyız. Fenerbahçe maçı sonu taraftarıma ve yöneticilerime teşekkür ediyorum. Benim de duymadığım şeyler olmuş. Yazıklar olsun diyorum. Yenilgiyi sindirebilmek de bir asalet gerektirir.”

“Satın alınmış troll hesaplar”

“Marcao’ya ve eşine yapılan hakaretler. İki yıldır söylüyorum. Bazı troll hesaplar rakip hesaplar. Bizim aleyhimize yapılan yayınlarda da troll hesap çok fazla. Bizim taraftarımız olmayan, satın alınmış troll hesaplar var. Bununla ilgilenen ciddi bir ekip var. Ya ben istifa ederim de yasalar izin vermiyor. Ederim, 52 bin kere ederim. Bıktım. Bize serum anlatma’ diyor, ne serumu ya? Bunları yapmayın artık. Biz bu taraftar için varız.”

“Benim alkışlamamı istedin”

“Rakip takım başkanının meclis idare memuru gibi dolaşması hoşuma gitmedi. Orada emniyet var. Valilik gitti, bakanlık gitti biz orada rakibin sahasındayız. Hiçbir saygısızlık olmadı. Alkıştan rahatsız olmuşlar. Allah Allah. Ya sen geldin evimizde voleybol maçında şakır şakır alkışladın, bir de benim alkışlamamı istedin. Allah Allah. Bu nasıl bir mantelite. Bu kafa yapısıyla hiçbir yere ulaşamayız. Şampiyon olabilirsin ama hiçbir yere ulaşamazsın. Kalite ve kalibre olarak. Böyle kalitesizlik olmaz arkadaşlar kusura bakmasın. Kimseden çekincem yok. Allah’tan başka. Bir tarafın üzülmesini istemem. Taraftarımın üzülmesini istemem. Ciddi söylüyorum, biz Fenerbahçe’ye yenildik diye düşündüm. Yapmayın arkadaşlar, yazımızı kışa çevirmeyin.”

“Emre Belözoğlu muhattabım değil”

“İrfan Can konusunda kimseyi suçlamadım. Biz sadece transferle ilgili sorular sorduk. Hiçbir zaman hakaret etmedim, suçlamadım. Ben sadece sordum. TFF’ye sordum, rakibe sordum. Bana 10 milyon Euro dediniz, şimdi 7 milyon Euro diyorlar. O zaman arada uçurum yok neden benimle pazarlık etmedin? Emre Belözoğlu muhatabım değil. Galatasaray’a hizmet etmiş birisi. O ne dedi, bu ne dedi diye bakamam. Abdurrahim Bey, kendi duyguları içinde bir şeyler söylemiş olabilir. Demek onun da bildikleri var.”

“Mert olun, aptal değiliz”

“Bu derbi öncesi istihbarat aldık. Konuştuklarımız, bildiklerimizin yüzde 5’i. Kavga çıksın istemiyoruz. Taraftarımız fiziki tepki versin istemiyoruz. ‘Bunlar kim?’ dedik, bizi durduruyorsunuz. Bence TFF’den bir yetkili, rakip kulübe sözlü olarak 150 kişi sağlık çalışanı alabilirsiniz’ dedi. Duymadım, bilmiyorum. TFF ile yazışmam var, olaydan çıkardığım özet bu. Kontrol edemediler, 150 kişi oldu 3 bin kişi. Sadece 1907 değil, diğer tüm localarda insan vardı. Çocukça savunma yapmasınlar, mertçe desinler ki ‘Şifre 1907’ydi. 1907 diyen herkes girdi.’ Ben mertlikten yanayım, biz aptal değiliz.”

“Yöneticilikleri bitecekti”

“TFF sevki seyirciden yapmadı. Yoksa hapis cezası alırlardı ve yöneticilikleri bitecekti. 2,500 kişinin cezası 72 bin TL! Ben öderim cebimden o zaman! Neden yapmıyorum? O PFDK aptal mı? Saha olaylarından sevk etmiyorlar. İkinci Başkanıma saldırıldı. Ya bir şey olsaydı, bunun bedelini kim ödeyecekti? Ondan sevk etmedi!”

“Aranızda küfür etmeyen varsa Arda’yı yargılasın”

“Arda Turan bunu yayınlamamış. Kim bunu sevk ediyor? TFF Hukuk Kurulu. Çok acı arkadaşlar. Galatasaray Başkanı olarak konuşmuyorum. Bir vatandaş, hukuktan anlayan biri olarak konuşuyorum. Keser döner sap döner hesap da size döner. Aranızda küfür etmeyen varsa Arda’yı yargılasın. İlk taşı günahsız olanınız atsın. Özel bir şeyi siz niye genele yayıyorsunuz. Yaptığınız ayıp, ayıp ötesi. Böyle TFF yönetilmez. Böyle hukukçuluk olmaz.”