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Mustafa Cengiz: Galatasaray’ın menfaatleri doğrultusunda hareket ederiz

Galatasaray Kulübü Başkanı, Avrupa futbolunu derinden sarsan Avrupa Süper Ligi ile ilgili açıklama yaptı.

Güncellenme: 14:34, 19/04/2021
Spor HaberleriFutbol
Mustafa Cengiz: Galatasaray’ın menfaatleri doğrultusunda hareket ederiz

Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Tottenham Hotspur, Juventus, Inter ve Milan kulüplerinden yapılan ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi’nin kurulması kararı sonrası Türkiye’den de Galatasaray’ın dahil olacağı iddia edildi.

Avrupa futbolunda yaşanan bu kritik olayla ilgili DHA’ya özel açıklamalarda bulunan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, kendilerine gelen şu an için bir resmi teklif bulunmadığını belirtti.

Cengiz, “Galatasaray menfaatleri neyi gerektirirse onu yaparım. Tabii ki camianın izni ve onayı olmadan karar veremeyiz. Avrupa'da bütün büyük kulüplerin başkanları benim yakın dostum. Özellikle Real Madrid Kulübü Başkanı Perez ile ayrı bir dostluğumuz var. Hatta bir maç sonrası torunum Mert'e hediye ettiği formayı unutamam. Dediğim gibi şu an için bize gelen resmi bir teklif yok. Böyle bir teklif gelirse, camiamızın menfaatleri doğrultusunda hareket ederiz” diye konuştu.

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Yayınlanma Tarihi:14:33,