Mustafa Cengiz: MHK Başkanı Serdar Tatlı fanatik

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, kulüp televizyonunda Süper Lig’deki maçlar ve hakem yönetimleri hakkında sert açıklamalarda bulundu.

Cumartesi ve Pazar günü şampiyonluk yarışındaki rakip takımların maçlarını izlediğini belirten Cengiz, “İzlediğim maçları yarıda bıraktım. Tiyatro bu. Kurgu bu. Tiyatro bir eserdir, emek verilir. Toplumsal bir hiciv, mesaj verilir. Maalesef bu tiyatro bile değil komedi. Aşmış onu artık. Önceden yazılmış ama sanki bir yere doğru yazılmış. Büyük takım, diğer takım karşısında gol atınca sonucu tahmin ediyorum ve sonucunda yanılmıyorum. Sıkıntıyı önce beynimde sonra görsel olarak yaşamak rahatsız ediyor” dedi.

“MHK BAŞKANI RAKİP TAKIMLI”

Mustafa Cengiz, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Serdar Tatlı’nın fanatik rakip takımlı olduğunu belirterek, “Benim TFF ve MHK’yla problemim yok. MHK görevini yapmıyor. Bundan bana ceza verilecekse versinler. Serdar ile ilgili, rakip takımın taraftarı, hastası. Bunu biliyorum. Olabilir. Fanatik de olabilir. Hiç problem yok. Kararlarını, duygularını etkiliyorsa bir hakem pozisyonunda yazıklar olsun derim” şeklinde konuştu.

Mustafa Cengiz’in “Gündem Özel” programında yaptığı açıklamalardan satırbaşları şöyle;

“FUTBOLCULARIN İPİNDE DEĞİL”

“Ne onduruyor, ne olduruyorlar. Bizim önümüzde 7 maç var, 21 puan eder. Onlar istediği kadar bazılarını yarışta tutmaya devam etsinler. İp Galatasaray’ın elinde. Biz oynamalıyız, terimizin son damlasına kadar mücadele etmeliyiz. Yedlin sakatlığında 10 futbolcumuz orada olmalıydı. Golümüz iptal edince 10 futbolcu itiraz etmeli, sahanın altını üstüne getirmeli. Kalecimiz kaptan geliyor, kart görüyor.

Futbolcuların haysiyet şereflerini hatırlasınlar. Kendilerine oynamıyorlar. Türkiye’nin en büyük camiasındalar. Ölümüne oynamalılar. Bunu neden yapmıyor futbolcularımız. İpinde değil adamın, profesyonelce bakıyor. 2. maç oynamazsa prim alamıyor. Onu da hesaplayabilir. Türk futbolcular nerede o zaman? Ben çıldırıyorum izlerken.”

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“HAKEMLER İÇİNDE GRUPLAŞMA VAR”

“Türkiye’de son bir iki aydır hakemler içinde bir gruplaşma var. Kendi halinde olanlar var. Şimdi de VAR hakemleri ve sahadaki hakemler diye bir bölünme var. Bu çok tehlikeli bir gelişme.”

“SUAT ARSLANBOĞA BİR MİLİTAN”

“Kerem kendini toparlamaya çalışıyor, toparlayamıyor. Ben burada Ali Palabıyık’a kızamam. Kurallara aykırı bir şekilde Suat Arslanboğa ısrarla bir karar verdiriyor. Böyle bir militan bir hakem dünyada yok. Rica ediyorum açıklama yapacaklarsa bütün VAR konuşmalarını canlı yayında versinler. Küfür hakaret varsa veremiyoruz diyemiyorlarsa ona bir şey diyemem. Sen hangi mantıkla böyle bir karar veremezsin. Toplumsal tepkiye neden olacak bir karar veremezsin. Hakemlere buradan söylüyorum VAR’ın esiri olmayın. Kurallara göre karar verin. Covid nedeniyle toplum gergin, onlara zarar vermeyin. Allah aşkına şunu yapmayın.”

YEDLIN’İN SAKATLANDIĞI POZİSYON

“Yedlin’in pozisyonunda vuruyor, ayağını da uzattığını görüyorlar. Fakat VAR ve hakem heyetinin kararı doğal bir hareket, yer çekim hareketi olarak gösteriliyor. Bunu hayatın doğal akışı olarak gösteriyorlar. Bundan sonra orta hakeme değil VAR’a bakın? Telefon giriyor mu VAR odasına? Kısa mesaj atan var mı? Merak ediyorum…”

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YAYINDAN GELEN PARA

“Özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe bu havuzu dolduruyoruz. Bu havuzu Anadolu takımları doldurmuyor, 2-3 takım dolduruyor. Benim yarattığım hasılat 40 milyon. Sen benden alıp, Anadolu kulüplerine veriyorsun. O zaman ben, Fenerbahçe ve Galatasaray olarak ayrı bir yayın sözleşmesi yaparız derim. Fenerbahçe’nin böyle bir beklentisi yoksa bir şey diyemem. Yayın hakkının artırılması gerek. Bizim hakkımızın verilmesi gerek. TFF bunu demez, tekme atan Ziya bunu demez.”

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“ŞIRACI VE BOZACI GİBİLER”

“Bana 3 hafta, 21 gün ceza verdiler. 2’si deplasmandı. Karagümrük maçı evdeydi. 50 bin TL’ye izledim ben bu maçı. Böyle bir şey olur mu? Tahkim 21 gün cezayı kaldırıyor, 50 bin koyuyor. Tahkim yapıyor bunu. Aynı bürodalar Tahkim ile Disiplin Kurulları. Böyle bir şey olur mu ya? Birbirlerine… Böyle bir şey olur mu? Şıracı ile bozacı gibiler. Tahkim ile Disiplin Kurullarının kararlarına saygı duymuyorum maalesef.”

“Çok doluyum ama kimsenin kalbini kırmak istemiyorum. Korktuğumu zannediyorlar. Haksızlıktan, iftiradan korkarım. Yanlış yaptıysam özür dilerim, bu beni küçültmez. Ne TFF, ne MHK, ne Fenerbahçe, ne de Beşiktaş’ın mücadelesinden korkmuyorum. Yandaşlar beni bin kere kanser ederler.”