Mustafa Cengiz ve Selahattin Baki’nin cezaları kaldırıldı

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, bugün yapılan toplantı sonrasında alınan kararları, TFF’nin resmi internet sitesinden açıkladı.

Açıklamaları nedeniyle 20 gün hak mahrumiyeti cezası alan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz’in cezası 50 bin TL’lik para cezasına çevrildi. Mustafa Cengiz gibi yaptığı açıklamalar nedeniyle hak mahrumiyeti alan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki’nin de cezası para cezasına dönüştürüldü. 15 günlük hak mahrumiyeti, 30 bin TL para cezasına çevrildi.

Ayrıca Gaziantep FK oyuncusu Mirallas’ın Gençlerbirliği maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle verilen 3 maçlık ceza da onandı.

TFF’nin resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle;

“- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin ve Başkanı Mustafa Cengiz'in kulüp resmi internet sitesinde yer alan sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle ve kulüp resmi sosyal medya hesabında sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/1-b maddesi uyarınca verilen 20 gün hak mahrumiyeti cezasının kaldırılarak; 50.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına oybirliği ile,

– Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin idarecisi Selahattin Baki'nin kulüp resmi internet sitesinde ve medyada sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunmasından dolayı FDT'nin 38/3-b maddesi uyarınca verilen 15 gün hak mahrumiyeti cezasının kaldırılarak; 30.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.”