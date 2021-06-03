Mustafa Cengiz: Yabancı sınırının ertelenmesini istiyoruz

Galatasaray’daki bir bireysel emeklilik firması ile yapılan sponsorluk anlaşmasına katılamayan başkan Mustafa Cengiz, TFF ile yapılan toplantıdan online olarak bağlantı yaptı.

Sponsorluk anlaşmasına önemli bir toplantıda olduğu için katılamadığını kaydeden Cengiz, “TFF’de harcama limiti ve yabansı sınırıyla ilgili önemli görüşmeler var. TFF ile çok önemli bir toplantıda olduğumuz için lansmana katılamadım. TFF ile yaptığımız toplantıda yabancı oyuncu kuralının 1 yıl ertelenmesini istedik” dedi.

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Harcama limitlerinin artırılmasını isteyen Mustafa Cengiz, “TFF’de sınırlamalarla ilgili problemler var. Bütün kulüpler eksiye düşmüş durumda. Limitlerin yeniden düzenlenmesini ve dün gece açıklanan yabancı kararının ertelenmesini istiyoruz. Bu yıl yine en çok harcama limiti bizde, 370 milyon ama bu brüt. Bizim futbolcu giderleri ve teknik giderler olmadan açıkta değiliz ama bunlar olunca tüm kulüpler açığa düşüyoruz. Bunun düzeltilmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.