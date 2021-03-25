Mustafa Cengiz’den Fenerbahçe’nin şampiyonluk başvurusuna tepki

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılıların resmi TV kanalında Gündem Özel programında açıklamalarda bulundu. Cengiz, Fenerbahçe’nin yaptığı 28 şampiyonluk başvurusu için tepki gösterdi ve Türkiye Futbol Federasyonu’na reddedilmesi için başvurduklarını belirtti.

Mustafa Cengiz’in canlı yayındaki sözleri şöyle;

*Bu konuşturmayı yaptıran itici güç, beIN Sports’ta benim de katılma ihtimalim olan bir program olan beUnited’daki yorumcunun hüküm içeren sözlerinden kaynaklanmaktadır. beIN Sports’un en önemli kişilerinden biriyleydik. Onları uyardık. Bu ülkede demokratik haklar var. Sayın Nihat Özdemir’in yanındaki yorumcu zat, 28 şampiyonluk olduğunu söyledi ve ‘İnşallah olumlu değerlendirin bunu’ dedi. Hem savcı, hem yargıç, hem bilirkişi oldun. Ey yorumcu sen kimsin? Senin ortadaki rütben soru sormak. Bir de hüküm icra edip TFF başkanını zor duruma düşürmek değil! Sayın TFF başkanı o sıkışmayla öyle bir laf etti ki bizi ürküttü. Biz inceliyoruz dedi, inceledikten sonra bir yere vereceğiz dedi. Bildiklerimiz var. İrkildik. Anlatacağım.

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“KIRILGAN BİR CAMİA, ÜFLESEN UÇUYOR”

*Bu iflas etmiş tüccarın eski defterleri karıştırması anlamında bu hareketi ilk başta ciddiye almadık. Bu arada tebrik etmek gerek, amaç gündem değiştirmek. Yenildiği haftaydı. Bu hafta da yaptı. Hemen gündem değiştiriyor. Galatasaray’da bunlar yapılsa beni ipe çekerler, sokakta yürütmezler. Bizimkilerin gündemini hemen değiştiremezsiniz. Fenerbahçe camiasına en ufak laf etmem ama camialarla, yönetimler farklıdır. Bir yönetimin yaptığı ağır hatayı ben camiaya yüklemem. 28 şampiyonlukla ilgili şu anda başvuru yapmaları bilinçli. Çünkü o kadar kırılgan bir camia ki, üflesen uçuyor. Biz bu talebin reddedilmesi için TFF’ye başvurumuzu yaptık.

*Haklı ve doğru olan bir şeyi savunmak kadar zor bir şey yok. Sen haklısın, her şey meydanda. Daha önce tahkim ve TFF reddetmiş. TBMM’de de reddedilmiş. Daha önce gelmiş ve reddedilmiş bir şey, çok kuvvetli karine ya da umulmayan bir delil olduğunda tekrar yargılanabilir. Öyle bir şey de yok. Devamlı bunu kaşıyorlar. Yarın bu gelişir, Siyah Çoraplar vardı, İngiliz kulüpleri vardı, onların da mirasçısı hak iddia edebilir.

“BEN ONLARA HIRSIZSINIZ DEMİYORUM AMA…”

*Kadıköy’de 1-0 kazandığımız maçta tribünde dev bir pankart vardı. ‘Fenerbahçe Cumhuriyeti’ Bu nedir yahu? Sonra neden, ‘Fenerbahçe Cumhuriyeti’ dediklerine bir kanıt çıktı. Resmi sitelerinde, ‘Beşiktaş’ın 20. şampiyonluğu” ifadesini kullandılar. Sen kimsin? “”Tanımak” ifadesini sadece devletler kullanabilir. Sen kimsin? Beşiktaş neden buna itiraz etmedi? ‘Ben sana mı muhtacım benim neyimi tanıyorsun’ demediler. Şecaati arz ediyor, şecaat arz ederken sirkatini söylüyorlar. Ben onlara hırsızsınız demiyorum ama bir şeyi yanlış yapıyorlar.

“BİZ KEFALETLERİN ALTINA İMZA ATIYORUZ”

*Biz ne kefaletlerin altına imza atıyoruz. Geçen gün Ali Bey, “Sen buna nasıl imza atarsın? Bütün torunlarına kadar riskin altına sokmuşsun” dedi. Ben hiç sesimi çıkarmadım. Ali Bey gider gitmez ailem bana bunu sordu. Sonradan, “Ya Ali bu söylenecek şey mi? Ailemin haberi yoktu” dedim.

*62 yıl, bir ömür. Peki niye Fenerbahçe bizden öndeyken başvurmamış? Himmet ve duayla onları geçtik… Öyle diyorlar, bu utanmazlığı da yapıyorlar. Biz de soruyoruz. Onlar varken, güçlüyken biz alamadık.

Galatasaray’ın TFF’ye verdiği dilekçede yer alan başlıklar!

1- Daha önce verilmiş Tahkim Kurulu’nun kararı kesindir. Başvuru, incelenmeksizin reddedilmelidir.

2- Başvuru konusu şampiyonluklar “Lig müsabakaları statüsü” kapsamı dışındadır.

3- Talep edilen şampiyonluklara konu dönemlerde gerçekleşen organizasyonlar düzenli ve sürekli değildir