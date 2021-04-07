Mustafa Cengiz’den Fenerbahçe’ye olay yanıt: ‘İki tane tıfıl yönetici’

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe ile aralarındaki şampiyonluk sayısı tartışmalarını yeni açıklamalarla alevlendirdi.

Fenerbahçe’nin 1959 öncesi şampiyonluklarını talep etmesiyle ilgili konuşan Cengiz, “Bugüne kadar bir tane tarihçi çıkarmadılar. Bula bula Vahdettin’i buldular. O da diyor ki, herkes Fenerli doğar, sonra başka takım tutar. Allah Allah biz Adana’da, Antep’te Fenerbahçeli olanlara hayret ederdik, ‘Sen nasıl Fenerli oldun’ diye. Espri ama hâlâ öyledir yüzde 60-70. Giderek de arttı. Herkesin Galatasaraylı olmasını da istemem. O zaman farkımız ortaya çıkmayacak” ifadelerini kullandı.

Galatasaray Lisesi Müdür Vahdettin Engin’in Fenerbahçe’nin talebini haklı bulmasını eleştiren ve Fenerbahçeli yöneticiler Selahattin Baki ile Metin Sipahioğlu’nu hedef alan Cengiz, “İki tane tıfıl yönetici. Akıl yaşta değil, baştadır. Tarihten uzak insanların, iflas etmiş tüccarların şeyi gibi karıştırması. Dün galip geldiler iki gündür suskunlar” dedi.

Fenerbahçe’nin canlı yayın davetini de değerlendiren Cengiz’in açıklamaları:

“Devamlı diyorlar ki ‘sen bize hırsız dedin, sen hırsızsın.’ Bende baktım nerede demişim. Ben diyorum ki, secaati arz ederken sirkatin söyler. Şimdi bunu görüyor, kelimeyi ayırıp da bölerseniz anlamını tamamen yitirir. Bir de sinirleniyor. Secaat arz ediyor yani. Secaat ne demek? Mertlik, yiğitlik. Oo bunu görmemiştim bize hırsız diyor. Ben size hırsız demiyorum.”

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“ULAN BİLMEM NE ÇOCUĞU…”

“Aklıma bir fıkra geliyor. Bir kişi polisten kaçıyormuş, polis yorulmuş göbekli biraz. ‘Ulan dur bilmem ne çocuğu’ demiş. Öbürü demiş ki ‘Beni teşhis etti sen kaç’ olay buna döndü. Niye sinirleniyorsun, secaati arz ediyorsun. Belli bir eğitim istenir, bu sırf aileyle olmaz. Bilmiyorsan Google’a bakacaksın kardeşim. Bak öğren. İstersen Antartika’da eğitim al. İnsan kendini yetiştirmeli önce. Alıp da kesip yarısını söylüyorsan, ben hırsızım diye bar bar bağırıyorsan. Fenerbahçe camiasından özür dilerim. Hepsi benim için çok değerlidir ancak yönetimleri doğru gitmiyor.”

“BENİ İKNA EDEMEZLER, 1 ŞAMPİYONLUKLARI EKSİLİR”

“Google’a baksınlar. Ben başkanlara muhattabım. Bir komedi daha yapalım. Ben ikna mı edeceğim Ali Koç’u? Benim konuşmamla ikna olacaksa her gün konuşurum. Beni ikna edebilir mi? Bugüne kadar bir tane tarihçi çıkardılar mı? Kendi yazdıkları metni deklare ettiler mi? Ben ettim. Beni ikna edemez arkadaşlar. Hatta korkarım 1 şampiyonlukları eksilir.”

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KEMERBURGAZ TESİSLERİ TANIDILDI

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Kemerburgaz Tesisleri’nin basın lansmanında yaptığı açıklamada, “6 tane nizami ölçülerde saha kuracağız. Florya küçük ve binalarda deprem riski var. Hepsini buraya taşıyacağız” dedi.

Kemerburgaz arazisinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cengiz’in öne çıkan sözleri şöyle;

“Bir tarihe tanıklık ediyoruz. Galatasaray’ın altyapı anlamında önemli bir kilometre taşına tanıklık ediyoruz. Bu arazi, Galatasaray’ın yeni tesislerinin kurulacağı arazidir. Biz bu araziyi Riva ve Florya anlaşması esasında geçmiş yönetimce aldık. 30 dönüm arazimiz var. Ormanın arkasında 60 dönümlük arazi var. 6 tane nizami ölçülerde saha kuracağız. Florya küçük ve binalarda deprem riski var. Hepsini buraya taşıyacağız. Florya ve Riva anlaşması hoşumuza gitmedi. Buradan alınan 367 milyonu futbolcu transferlerine gitti.”

“GALATASARAY TEK YENİLGİYLE YIKILMAZ”

Çevre ve Şehircilik Bakanı sevgili Murat Kurum’a da çok çok teşekkür ederim. Türkiye’nin en büyük sivil toplum örgütüne müthiş destek verdi. Cumhurbaşkanımıza da tekrar tekrar teşekkür ederim. Bir yenilgiyle üzülmeyelim. Galatasaray tek yenilgiyle yıkılmaz. Biz yüzyıllık kulübüz ve her durumda en büyüğüz.”