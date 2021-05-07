Mustafa Cengiz’e iptal tepkisi: Fatih Terim’i yok etme projesi

Mustafa Cengiz başkanlığındaki Galatasaray yönetiminin 29 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimli genel kurulu pandemi koşullarını öne sürerek iptal etmesi, camiayı ayağa kaldırdı. En sert tepkiyi, başkan adaylarından Metin Öztürk gösterdi:

“Mustafa Cengiz listesini oluşturamadı. Fatih Hoca'nın da süresi doluyor. Gelecek adaylardan çekiniyorlar. ‘290 milyonu ödeyecek arkadaşlar burada' deyince korktular. 29 Mayıs'ta 25 bin biletli seyircili Şampiyonlar Ligi finali oynanacak. Ama biz liseye 40 sandık koyup 50 metre arayla seçim yapamadık.”

“100 İMZA TOPLAYAMADI”

Metin Öztürk şöyle devam etti:

“Kararı 20 Mayıs'ta açıklasa hak veririm. Medyum bu; hükümetin iptal kararını önceden bilebiliyor! 5 Mayıs'ta liste yapamayacağını gördü. İlginç bir Fatih Terim takıntısı var. Pandemiyi fırsata çevirdiler. Terim'den kurtulacak. Asıl proje Terim'i yok etmek. Beşiktaş maçı varken ilkokul çocuğu bunu yapmaz. İlla bu kötülüğü yapacaksan Beşiktaş maçı sonrası yapsaydın. 2.500 oy almışsın ama 100 kişilik imza toplayamamışsın. Kaçacak yerleri yok. 1 haftada 44 kişilik yönetim kurulu listesi yapamadı!”

FATİH TERİM SESSİZ KALACAK

Beşiktaş derbisi öncesi yönetim kaynaklı kaos yaşayan Galatasaray'da gözler, adı başkan adaylığı için de geçen Terim'e çevrildi. Ancak deneyimli hocanın, sezon bitmeden bu konuda açıklama yapması veya harekete geçmesi beklenmiyor. Mevcut yönetimin Terim'le, Terim'in de yönetimle çalışmak istemediği biliniyor. Opsiyonlu kontratın uzatılması da beklenmiyor. Terim, gelişmelere göre son kararını sezon sonunda verecek.

DİVAN İPTAL TANIMADI!

Galatasaray’da seçim iptali sonrasında başlayan tartışmalar üzerine Divan Kurulu'ndan açıklama geldi. Tüzüğün 61. maddesine göre seçim sürecinin Divan Kurulu tarafından yürütüldüğü, idari otoritenin 17 Mayıs sonrası için karar vermediği, bu nedenle seçimin belirlenen tarihte yapılabileceği vurgulandı. Adaylardan bugün 18.00'e kadar başvurmaları istendi.

17 MAYIS SONRASI DEĞERLENDİRECEK

İptal kararının ardından İstanbul Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü (Eski Dernekler Masası), Galatasaray Kulübü’ne bir yazı göndererek, yönetimin pandemi gerekçesini boşa çıkarttı. Yönetimin 28 Nisan tarihli dilekçesine yanıt olarak gönderilen yazıda İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleri hatırlatılarak “Derneğinizce yapılması planlanan genel kurul toplantısına ilişkin sürecin, tam kapanma döneminin sonlandırılacağı 17 Mayıs 2021 sonrası, salgının seyri göz önünde bulundurularak, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesince alınacak karalar doğrultusunda yürütülmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir” denildi.

BURAK ELMAS’TAN İHTARNAME

Başkan adaylarından Burak Elmas, hukuksuzluğu işaret ederek yasal olarak ilk adımı atan kişi oldu. Elmas “Yasal takvimi devam eden seçimlerin açıklanan tarihte yapılmasının önünde herhangi bir hukuki engel olmadığı gibi bu yönde bir idari karar da bulunmamaktadır” dedikten sonra dün noter kanalıyla yönetim kuruluna ihtarname çekti.

“YÖNETİMİN İPTAL YETKİSİ YOK”

Hukukçular Metin Ünlü ve Şenol Özçakıcı, Galatasaray’da yaşanan kaosu SÖZCÜ’ye değerlendirdi.

Metin Ünlü: Yönetimin seçimi kendi kararıyla iptal etme hakkı yok. Sadece İçişleri Bakanlığı iptal edebilir. “İptal ediyorum” demek “Genel kurul yapmıyorum” demek. Tüzük ve medeni kanun çok açık. Bir yönetim kurulu en fazla 3 yıl görev alabilir. Seçim günü 88 kişi olması halinde o seçim yapılır. Divan kurulu, seçim kurulunu oluşturur, sandıkları sınıflara gönderir ve seçim yapılır. Kaç kişinin oy kullanacağı sizi ilgilendirmez. 8 bin 500 üyenin oy kullanma hakkını niyet okuyarak elinden alamazsınız.

Şenol Özçakıcı: Galatasaray, Türk Medeni Kanunu, Dernekler Yönetmeliği ve kulüp tüzüğü uyarınca yönetilir. Üç mevzuatta da yönetim kurulunun iptal yetkisi yoktur. Yönetim yetki gaspı yapmıştır. Ancak kamu otoritesi tarafından erteleme/iptal imkânı vardır. Üyeler ‘Dernekler Masası'ndan (Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü) kararın dikkate alınmamasını talep edebilir. ‘Dernekler Masası' işlem yapılacağını bildirdiği takdirde, Medeni Kanun'un 75. maddesi uyarınca sulh hâkiminden 3 üyenin görevlendirmesini istemek dışında çözüm kalmıyor. Bu üç üye, adaylar olabilir.

DİĞER KULÜPLER YAPIYOR

Galatasaray, mayıs sonundaki kongresi iptal edilen tek kulüp! Planlamalara göre Beşiktaş, 29-30 Mayıs'ta mali genel kurul yapacak. Fenerbahçe'nin seçimli genel kurulu da 5-6 Haziran'da. Konyaspor 24 Mayıs'ta olağanüstü genel kurul, Denizlispor ise 31 Mayıs'ta olağan genel kurul için toplanacak.