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Mustafa Cengiz’e yapılan hakarete para cezası

Galatasaray Kulübü yaptığı açıklamada başkan Mustafa Cengiz'e sosyal medyadan hakaret eden hesaba para cezası verildiğini duyurdu.

Güncellenme: 21:22, 11/03/2021
Spor HaberleriFutbol
Mustafa Cengiz’e yapılan hakarete para cezası

Galatasaray Kulübü, bir sosyal medya hesabından Başkan Mustafa Cengiz’e yapılan hakaret eden şahsın para cezasına mahkum edildiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:

“Sosyal medya üzerinden Başkanımız Mustafa Cengiz'e yönelik hakaret içeren paylaşımlarda bulunan “12numaraorg” hesabını yönettiği belirlenen M. A. isimli şahıs, İstanbul 52. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından adli para cezasına mahkum edilmiştir.”

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