Mustafa Cengiz’in oğlu Sarper Cengiz: Babam 2 gündür hastanede, özür bekliyoruz

Eski Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in oğlu ve sarı-kırmızılı kulübün üyesi Sarper Cengiz, Sedat Doğan’ın açıklamalarında yaptığı kanser benzetmesi nedeniyle, Cengiz Ailesi olarak özür beklediklerini söyledi. Daha sonra kürsüye çıkan Doğan özür diledi.

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Galatasaray Spor Kulübü'nün 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Oditoryumu'nda gerçekleştiriliyor. Eski Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in oğlu ve sarı-kırmızılı kulübün üyesi Sarper Cengiz, kulübün üyesi Sedat Doğan'ın açıklamalarına cevap verdi.

”ORGANLARI SAYDINIZ, EKSİK KALDI MI DİYE BAKTIK”

Vicdan kısmı ile ilgili konuşacağını söyleyen Cengiz, “18, 19 yıllık üyenizim. İşlerim yoğunluğundan dolayı maalesef Galatasaray ile çok iç içe olamıyordum. Kimleri çok içindeymişim gibi lanse etti ama hiç öyle değil. Vicdan konusunda bir konuşma yaptı Sedat Bey. Bizim aile olarak vicdanımız kanıyor, canımız yanıyor. Hastalık olabilir. Biz bunu en iyi şekilde atlatırız diye düşünüyoruz. Çeşitli bu 3 yıllık süreçte vicdanla ilgili yada herhangi bir konu üzerinde özür bekleniyormuş. Sedat Bey, ben Cengiz ailesi adına biz babama bile hastalığın nasıl sirayet ettiğini anlatmamıştık. Akciğerden başlayıp, mide ve devamını babam üzülmesin diye anlatmak istemiyorum. Sedat Bey, dünyada 8 bin çeşit hastalık var, ama siz kanseri seçerek anlattınız. O hastalığı öyle bir anlattınız ki… Akciğerden bahsedip mideye kadar sirayet etmesinden bahsettiniz. Babamın hastalığıyla çok yakından ilgilenmişsiniz. Organları saydınız, eksik organ kaldı mı diye doktorlarla baktık.”

”SEDAT DOĞAN’DAN ÖZÜR BEKLİYORUZ”

”Babam 2 gündür hastanede. Biz dün hastanede siz burada genel kurul yaparken, üzüldüğüm ifadeler olurken, babamın bu genel kurulu izlememesi için büyük mücadele vermek zorunda kaldım. Tansiyonunun bir nebze bile artması maalesef tıbbi yönden sıkıntıya yol açıyor. Allah'ın izni bu süreci de atlatacağız. Hepinizden çok teşekkür ederim, arayan soran, ilgilenen, dua eden. Cengiz ailesi olarak Sedat Doğan'dan da özür bekliyoruz” diye konuştu.

SEDAT DOĞAN: ”ÜZÜLDÜYSENİZ, ÖZÜR DİLERİM”

Daha sonra kürsüye çıkan Sedat Doğan, Cengiz ailesinden özür diledi. Doğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

“Hassasiyet göstereceğim. Dünkü konuşmamda da bugünkü konuşmamda da Mustafa Cengiz Bey ve hastalığı ile ilgili bir tek şey söylemedim. Mustafa Bey’in hastalığının nasıl ilerlediğini ben bilmiyorum. Ben, dün ve bugün atıfta bulunduğum konuşmamı tekrar ediyorum, Galatasaray’ın geçmiş yönetimlerinden dolayı bir hastalık çıktığını söyledim. Şu anda mağduriyet yaşayan bir aile bir üzüntü duymuşsa ve bunu böyle algılamak istiyorsa ben kendilerinden özür dilerim. Ancak ben böyle bir şey söylemedim. Mustafa Cengiz ile ilgili bir şey söylemedim. Babanız, benim çok uzun yıllar dostluk yaptığım ve başkanlığı içinde çalıştığım bir insan. Yapılan hataları onaylamak zorunda değilim ben dostum olduğu için. Üzüldüyseniz, özür dilerim. Lütfen yönetim bundan bir mağduriyet yaratmasın. Dün hala birtakım şeyleri anlamamış olduğunuz için geldik konuşmalar yaptık. Buradaki konuşmamızın yumuşaklığını zayıflık olarak algılamayın.”