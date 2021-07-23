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Mustafa Pektemek imzayı attı! İki yıllık anlaşma

Kayserispor, tecrübeli golcü oyuncu Mustafa Pektemek ile anlaştı.

Güncellenme: 00:22, 23/07/2021
Spor HaberleriFutbol
Mustafa Pektemek imzayı attı! İki yıllık anlaşma

Süper Lig takımlarından Kayserispor forvete takviye yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp, forvet mevkiine Mustafa Pekmetek’i transfer etti. Kayserispor, tecrübeli futbolcu ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Geçen sezon Alanyaspor forması ile 35 Süper lig maçında 7 gol atıp 1 asist yapan Pektemek, 4 Türkiye Kupası maçında da 2 gol attı. Mustafa Pektemek bir kaç gün içerisinde Kayseri’ye gelerek takıma katılacak.

Mustafa Pektemek kimdir?

Mustafa Pektemek, 1 Ağustos 1988 Sakarya doğumlu. 33 yaşındaki futbolcu forvet mevkiinde oynuyor. Daha önce Sakaryaspor, Sarıyer, Gençlerbirliği, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, Kasımpaşa ve Alanyaspor takımlarında forma giyen Mustafa Pektemek, kulüp kariyerinde 386 maça çıkarken 84 gol attı. 39 kez sarı kart görüp 1 de kırmızı kart gören Mustafa Pektemek, 12 kez de milli formayı giydi. Mustafa Pektemek sadece 1 kez milli forma ile gol atabildi.

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