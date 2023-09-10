Mustafa Reşit Akçay sağlık sorunları nedeniyle görevi bıraktı

Batman Petrolspor, Temmuz ayında sözleşme imzaladıkları teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'ın yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle sözleşmenin karşılıklı olarak sonlandırıldığını duyurdu.

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Batman Petrolspor, Temmuz ayında sözleşme imzaladığı deneyimli teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile sağlık sorunları nedeniyle yollarını ayırdı.

Geçen sezon 2. Lig’den düşen ve yeni sezonda 3. Lig 2. Grup’ta mücadele edecek olan Batman Petrolspor, geçmiş yıllarda Süper Lig’de birçok takım çalıştıran 64 yaşındaki Mustafa Reşit Akçay ile Temmuz ayında 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Akçay’ın ikinci kamp döneminin sonunda yaşadığı ve devam eden ciddi sağlık sorunları nedeniyle sözleşmenin karşılıklı olarak sonlandırıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Mustafa Reşit Akçay’ın sağlık durumu ve kulübümüzün çıkarları göz önünde bulundurularak bu karar alınmıştır. Kulübümüz olarak Mustafa Reşit Akçay’a verdiği emek ve katkılardan dolayı teşekkür eder, geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz. Yönetim Kurulumuz en kısa sürede yeni teknik direktörümüzün belirlenmesi için çalışmalarına başlamıştır” denildi. (DHA)