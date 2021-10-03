Mustafa Reşit Akçay: Simitçi de kadro yapacak ama…

Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, İstanbulspor maçının ardından yaptığı açıklamada taraftarlara seslendi.

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TFF 1. Lig’in 8. haftasında Kocaelispor'un İstanbulspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Mustafa Reşit Akçay, “Taraftarımız tatminsiz, baskısı oyuncuların üzerinde demokrasi kılıcı gibi. Simitçi bile kadro yapacak. Yapsın da” dedi.

Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay açıklamasında şunları söyledi:

“Evimizde oynadığımız üçüncü maç olacaktı. 2 maçı kazandık. Üçüncüyü de kazanmak istedik. Saha organizasyonu iyi olan takımla karşılaştık. 2 ve 3.bölge topu aldıklarında etkili organize olduklarını biliyorduk. Öyle de oldu. İkinci yarı özellikle 2 bek içeri çekmesi ve öne topları aktarması etkili bir organizasyondu. Onların önünü kesince topa daha fazla sahip olmaya başladık. 2-1'den sonra da Omolo'nun kaçırdığı gol, kırılma noktası olarak rakibe daha fazla özgüven getirdi. Kalecimizin de iyi gününde olması maçı kazanmamıza neden oldu. Evimizde kazandık. Birkaç oyuncuyu kazandık. Bu akşam bu da önemliydi. Bazı oyuncularımızı baskı altındaki tavırlarını ve oyuna verecekleri pozitif katkı üzerine çalışacağız.”

“OYUNCULARIN EGOSU VARDIR”

Sporcusu Benhur ve taraftar baskısıyla ilgili soruyu yanıtlayan Akçay şu sözleri kaydetti:

“Benhur taşıdığı toplarda rakibin önüne geçse; driplingi yaparken rakip onu durdursa penaltı, kırmızı kart. İçerden önce düşürse kırmızı kart. Her pozisyon çalışılmaz. Bu kararları kim verecek? Analitik zekayı devreye sokacak olan oyuncu kalitesini de göstermiş olacak. Bilgiyi lazım olduğu yere transfer edecek. İkincisi; oyuncunun egosu yüksektir. Oyuncuyla çalışırken ya da oyucuyu düzeltirken bu yönünü de dikkate almak zorundasınız. Bunu ben zaman zaman kaybediyorum. Eleştiri ya da düzeltmeyi anında yapıyorum. Antrenmanlarda bunları çalışacağız. Bu sadece Kocaelispor'un sorunu değil. Milli takımda da bu var, diğer takımlarda da.

Camianın ve taraftarın baskısı her oyuncunun üstünde demokrasinin kılıcı gibi duruyor. Biz de buraya hizmet için geldik. Taraftarımızın tatminsiz yanı var. Bu geçmişte başarıları yaşamış olması nedeniyle, geçmişe dönük yüzüyle baktıkları için böyle. Oysa şartlar ve zemin değişmiş olmasına rağmen taraftarımız haklı o geçmişe bakıyor ve yeniden o günleri yaşamak istiyor. Tabii ki simitçi bile kadro yapacak. Yapsın. Bizi eleştirecekler. Eleştirsinler. Kocaelispor'un tekrar o zeminlere düşmemesi için bu şart. Burada önemli olan parametreleri belden aşağıya indirmemek. Yöneticiye, başkana, çalışana, hepsine böyle. Kocaelispor herkesin üzerindedir. Hiç kimsenin malı değildir.”