Müthiş seri son erdi… Sekiz gollü maç | Keçiörengücü Altınordu

TFF 1. Lig'in 29. haftasında Keçiörengücü, sahasında Altınordu'yu konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 5-3’lük üstünlüğüyle tamamlandı.

Ankara deplasmanında aldığı mağlubiyet sonrası Altınordu’nun 10 maçlık yenilmezlik serisi sona ermiş oldu. Keçiörengücü ise geçtiğimiz hafta Adana Demirspor deplasmanında aldığı mağlubiyeti telafi etmiş oldu.

Bu galibiyetle Süper Lig’e yükselme yolunda önemli bir galibiyet elde eden Keçiörengücü, puanını 49’a yükseltti. Altınordu ise 52 puanda kaldı.

Keçiörengücü’nün golleri Cem Ekinci (2), Mehmet Tayfun Dingil, Eze ve Barış Alper Yılmaz kaydetti. Altınordu’nun golleri ise Enis Destan ve Ahmet İlhan Özek’ten geldi. (2)

Stat: Aktepe

Hakemler: Cihan Aydın, Seyfettin Ünal, Cemal Alpay

Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdülkadir Korkut (Fatih Selimhan Solmaz dk. 79), Mehmet Dingil, Mert Kula, Soner Gönül, Süleyman Olgun (Ilır Mustafa dk. 69), Barış Alper Yılmaz (Diabang dk. 79), Burak Aydın (Issah dk. 79), Uğur Utlu, Cem Ekinci (Melik Derin dk. 86), Eze

Yedekler: Muhammet Birkan Tetik, İrfan Akgün, Haşim Arda Sarman, Hamidovic

Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz

Altınordu: Erhan Erentürk, Rahmi Salih Kaya, Kahraman Demirtaş, Ufuk Budak, Ahmet İlhan Özek, Muzaffer Kocaer (Burak İnce dk. 71), Recep Aydın, Metehan Mimaroğlu, Oğulcan Ülgün (Furkan Çil dk. 71), Ahmet Dereli (Hüsamettin Yener dk. 9) (Emre Nefiz dk. 60), Enis Destan

Yedekler: Serhat Öztaşdelen, Yiğit Emre Çeltik, Yusuf Yalçın Arslan

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Goller: Cem Ekinci (dk. 19 ve 76), Mehmet Tayfun Dingil (dk. 25), Eze (dk. 46), Barış Alper Yılmaz (dk. 52) (Ankara Keçiörengücü), Enis Destan (dk. 49), Ahmet İlhan Özek (dk. 57 pen. ve 64) (Altınordu)

Sarı kartlar: Eze, Mert Kula, Adbülkadir Korkut, Burak Aydın (Ankara Keçiörengücü), Oğulcan Ülgen, Ahmet İlhan Özek (Altınordu)