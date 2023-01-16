Muzaffer Bilazer: Zor bir sezon geçiriyoruz

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Muzaffer Bilazer, Pendikspor maçının ardından "Zor bir sezon geçiriyoruz. Bu sezonu sağlıklı bir şekilde bitirebilirsek, Erzurumspor'un Süper Lig'e dönebilecek bir takım olduğunu düşünüyorum" dedi.

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Spor Toto 1. Lig’in 20. haftasında Pendikspor ile 1-1 berabere kalan Erzurumspor FK’de teknik direktör Muzaffer Bilazer, Pendik Stadı’nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İkinci yarıya bir puanla başladıkları için mutlu olduklarını dile getiren Muzaffer Bilazer, “Sakat ve cezalı oyuncularımız vardı. Genç oyuncuların verdiği mücadele çok değerliydi. Pendikspor çok iyi ve organize olan bir takım. Stoperlere baskı yapmadık. İkinci bölgede doğru baskı yapmaya çalıştık. Maçın hikayesi böyle olmalıydı. İyi mücadele ettik. Golü yedikten sonra 3-5-2’ye döndük. Kanatları kullanmak istedik. Kanat organizasyonunda penaltı kazandık ve golü bulduk. Ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yaptık. Bunun devamını getirmek zorundayız. Zor bir sezon geçiriyoruz. Bu sezonu sağlıklı bir şekilde bitirebilirsek, Erzurumspor’un Süper Lig’e dönebilecek bir takım olduğunu düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu. (AA)