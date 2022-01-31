Nahid Yamak: Galatasaray ile Okan için takas konusunu görüştük

Giresunspor Başkan Yardımcısı Nahid Yamak, takımlarında kiralık olarak forma giyen Okan Kocuk’un Galatasaray’a geri dönmesi için takas konusunu da görüştüklerini, ancak Okan’ın gitmesini istemediklerini söyledi.

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Spor Toto Süper Lig'e verilen milli arada hazırlıklarına Antalya Belek'te devam eden GZT Giresunspor'da Başkan Yardımcısı Nahid Yamak açıklamalarda bulundu. Kampta imkanlarının çok güzel olduğunu söyleyen Yamak, “Sahalar güzel. İyi bir kamp süreci geçiriyoruz. Her şey yolunda. Milli takımlarda olan oyuncularımız vardı, onlar katıldı. Katılacak olanlar var. Bir iki eksiğimiz vardı. Yavaş yavaş buraya yeni transferler katılmaya başladı. Şimdilik her şey yolunda. Önümüzdeki hafta Konyaspor’la oynayacağız. Burada kampı bitirdikten sonra direkt Konya’ya geçeceğiz zaten” dedi.

“OKAN GİTMEK İSTEMEDİ”

Giresunspor'da kiralık olarak forma giyen Okan Kocuk'un Galatasaray'a döneceğine ilişkin açıklama yapan Yamak, “Okan’ın Giresunspor’daki yeri farklı. Bizim taraftarımızın da en çok sevdiği futbolculardan biri. Nitekim birkaç maçta Okan’ı üçlü çektirmesi için maç sonucu tribüne çağırdılar. Gerçekten çok hızlı bir uyum süresi ve sanki Giresunlu gibi, Giresunspor’un uzun zamandır kalesini koruyan bir futbolcu gibi. Okan Giresunspor için bir şans, Giresunspor da o kaleci için bir şans. Yani gelip oynadığı için. Ama ben hani uzun zamandır Okan’ı takip ediyorum. Eski zamanlardan alt ligde oynadığı dönemlerden beri Okan çok iyi bir kaleci. Burada eğleniyor, mutlu ve biz Okan’ın gerçekten devre arasında geri dönmesini hiç istemedik, tasvip etmedik. Para bazı şeyler için önemli. Ama bunun parasından daha önemli işin kimyasını bozmamanız yönünde. Evet görüştük Galatasaray’la da. Başkanımız da görüştü, ben de görüştüm. Bazı şartlar söylediler. Biz de konuştuk ama bizim birinci önceliğimiz Okan’ın burada kalması. Fakat futbolu da biliyorsunuz. Her şey var. Başka türlü gelişmeler olursa onu da değerlendiririz ama biz kesinlikle Okan’ın burada kalmasını istiyoruz ki zaten haftaya artık Konyaspor maçı var. Tabii yani şimdi transfer işi çok dinamik bir iş biliyorsunuz. Çok çabuk gelişiyor. Ama bunun için de yeni bir kaleci transferi yapmak için zaten bir süre yok. Okan olmazsa da bizde yıllardır oynayan kalecilerimiz var. Onurcan, Göktan var genç kalecimiz altyapıdan çıkan kaleci ama dediğim gibi bunları hiç konuşmak istemiyorsun. Okan ile devam edeceğiz inşallah. Paradan ziyade oyuncu ve oyuncular şeklinde takası yönünde konuştuk” ifadelerini kullandı.

“HAKAN KELEŞ ÇOK FARKLI YERLERDE OLACAK”

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş'e değinen Yamak, “Biz Hakan hocamızla geçen sene 44 yıldan sonra Süper Lig’e çıkma şansını yakaladık. Şampiyon olduk. Kendisine güvendik ve devam ettik. Hocamızdan bizim hiçbir endişemiz yoktu. Yani sonuçta başarının gelmesi için sadece hoca faktörü yok. Bunun maddi faktörleri var, manevi faktörleri var, teknik yanları var. Sahanın içinde ve dışında gelişen bir sürü olay var. Biz hocamıza sonuna kadar güvendik, güveniyoruz da, devam ettik tabii. Yani Hakan hocayı Türk futbolunun geleceği için ileride hep beraber göreceğiz. Çok farklı yerlerde olacak ve bu ülkeye, Türk futboluna hizmet etmeye devam edecek” ifadelerini kullandı.