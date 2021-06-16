Nail Kır Yüksek Divan Kurulu adaylığını açıkladı

Fenerbahçe’de 25-26 Haziran’da gerçekleştirilecek Olağan Seçimli Genel Kurul’da Prof. Dr. Nail Kır Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı’na aday olduğunu açıkladı. Nail Kır 19 Haziran’da Faruk Ilgaz Tesisleri’nde basın mensupları ile bir araya gelecek.

”Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı Seçimi için adaylığımı açıklayacağım basın toplantısı 19 Haziran 2021 Cumartesi günü Saat 15.00'de Faruk Ilgaz Tesislerinde gerçekleştirilecektir. Düzenlenecek organizasyonda siz değerli basın mensuplarını aramızda görmek bizleri mutlu edecektir.

Saygılarımla

Prof. Dr. Nail KIR”