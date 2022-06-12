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Namiq Alasgarov, Bursaspor’la sözleşmesini feshetti

Bursaspor’un Azeri futbolcusu Namiq Alasgarov, 2023’e kadar sözleşmesi bulunması rağmen alacaklarına karşılık oluşan sözleşme fesih hakkını kullanarak takımdan ayrıldı.

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Namiq Alasgarov, Bursaspor’la sözleşmesini feshetti

TFF 2. Lig'de mücadele edecek olan Bursaspor'un geçtiğimiz sezon başında Neftçi Bakü’den transfer ettiği Namiq Alasgarov, sözleşmesini feshetti.

Fesih, TFF’nin sitesine yansırken, yeşil-beyazlı kulüp Azeri futbolcusunda da bonservis bedeli elde edemedi. Kontratı 2023'e kadar sürmesine rağmen alacaklarına karşılık sözleşmesini fesheden 27 yaşındaki futbolcu, geçen sezon sergilediği 6 gol ve 6 asistlik performansıyla takımın en skorer ikinci futbolcusu olmuştu.

Namiq Alasgarov'a, Türkiye'den teklifler olduğu da gelen haberler arasında. (İHA)