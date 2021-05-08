Napoli, Şampiyonlar Ligi yarışında hata yapmadı

İtalya Serie A’nın 35. haftasında kümede kalma savaşı veren Spezia ile Şampiyonlar Ligi bileti için yarışan Napoli karşı karşıya geldi. Alberto Picco Stadı’ndaki mücadeleyi konuk takım 4-1 kazanarak diğer 3 rakibinin puan kaybetmesini beklemeye başladı.

Napoli kalan 3 maçını da kazanması halinde son hafta oynanacak Atalanta-Milan maçı nedeniyle Şampiyonlar Ligi’ne katılım hakkı kazanacak.

Gennaro Gattuso’nun ekibine 3 puanı getiren golleri 15. dakikada Zielinski, 23 ve 44. dakikalarda Osimhen ve 80’de Lozano kaydetti. Spezia’nın tek golü ise 64. dakikada Piccoli’den geldi.

Napoli’de oyuna 69. dakikada giren Mertens ise 74. dakikada yaşadığı sakatlık sonrasında yerini Eljif Elmas’a bıraktı.

Bu sonucun ardından Napoli maç fazlasıyla 70 puana ve 2. sıraya yükseldi. Spezia ise 34 puanla 16. sırada kaldı.