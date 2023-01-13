Napoli’nin Fenerbahçe aşkı

Fenerbahçe'den Eljif Elmas ve Min Jae Kim'i transfer eden Napoli, şimdi de Arda Güler'i istiyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Fenerbahçe’den daha önce Eljif Elmas ve Min Jae Kim'i kadrosuna katan Napoli, Arda Güler'i de transfer etmek istiyor. Corriere della Sport'ta yer alan habere göre, Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli, Arda Güler'i aylardır takip ediyor ve genç futbolcunun transferi için ilk harekete geçen isim olmaya hazırlanıyor.

Haberde; Napoli'nin yanı sıra İngiltere'nin köklü kulüplerinden Tottenham ile Fransız devi PSG'nin de Arda ile ilgilendiğini, genç oyuncunun gelişimini yakından takip ettiğini yazdı. Napoli'nin 10 milyon Euro'luk bir teklif sunmaya hazırlandığı belirtilirken Fenerbahçe’nin 20 milyon Euro’dan aşağı inmeyi düşünmediği de haberde belirtildi.

İlginizi Çekebilir Ali Koç'tan krize izin yok