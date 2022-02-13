Ne yaptın Nwakaeme

Trabzonspor'un Konyaspor'u konuk ettiği maçta, bordo-mavililerin attığı ikinci golü öncesi Nwakaeme'nin hareketleri futbolseverlerin gözünün pasını sildi.

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Süper Lig’in 25. haftasında lider Trabzonspor’un, sahasında en yakın takipçisi İttifak Holding Konyaspor’u konuk ettiği maçta Anthony Nwakaeme karşılaşmaya damga vurdu. Edin Visca’nın hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü kaydettiği vuruş öncesi Anthony Nwakaeme, attığı çalımlarla taraftarı mest etti.

Djaniny’nin pasıyla sol kanatta ceza sahası içinde topla buluşan Anthony Nwakaeme, dört rakibinin arasında topu kaybetmedi. Topu adeta ayağına yapıştıran Nijeryalı yıldız, dar alanda dört rakibini geçtikten sonra pasını Edin Visca’ya verdi. Visca’nın 67. dakikadaki vuruşunda top ağlarla buluşurken, Trabzonspor karşılaşmada 2-0 öne geçti.

Anthony Nwakaeme, müthiş top kontrolü ve çalım yeteneğini bir kez daha gözler önüne serdi. Yıldız futbolcu, 83. dakikada alkışlarla yerini Jean Kouassi’ye bıraktı.