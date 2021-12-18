Necati Ateş’ten Zorbay Küçük’e ‘Yalancı’ tepkisi: Ona hakem demeyeceğim

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş, Başakşehir maçının hakemi Zorbay Küçük'ün oyuncularına "Lan" dediğini ve ayrıca Kerem Aktürkoğlu için "Yalancı" dediğini söyledi! Ateş, maç sonu hakem Küçük'e tepkiliydi!

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Galatasaray cephesinden hakem Zorbay Küçük’e büyük tepki geldi! Başakşehir ile 1-1 biten mücadelenin ardından ilk önce Berkan Kutlu, ardından da yardımcı antrenör Necati Ateş, maçın hakemine sözleri nedeniyle eleştiri getirdi.

Ateş, Kerem Aktürkoğlu’na hakem tarafından “Lan” ve “Yalancı” dendiğini belirtip, tepki gösterdi.

NECATİ ATEŞ’İN SÖZLERİ

“Skoru artıracak diğer golü bulamadığımız için, beraberliğe üzüldük. Kazanabilecek golleri bulduğumuz zaman, atmamız lazım. Pozisyon yakaladık da. İkinci yarı oyunu sürklase ettik ama atamadık. Üzüntülüyüz. Beraberlik bizi hiç memnun etmez.”

“ZORBAY DİYECEĞİM, HAKEM DEMEYECEĞİM”

“Berkan’ın bıraktığı yerden devam edeyim. Oyuncumuz çok konuşamadı. Hem 4. hakemle, hem de Zorbay diyeceğim ona. Hakem demeyeceğim. Geldi Kerem, bana ‘Lan’ kelimesini kullandı dedi, ‘Gidin lan buradan’ demiş. Galatasaray futbolcusu itiraz eder, yanlış bir şey söyler, kart gösterirsin. Sen “lan” diyemezsin. Bu ifadeyi kullanamazsın. Demek ki arkasında nasıl bir güç varsa, bu kadar rahat konuşabiliyor.”

“SENİN OYUNCU YALANCI DEDİ”

“Bir gün sarı kartı da gösteririz diyor. Oyuncu, bir pozisyondan çıkmıştır, nabzı 220'ye çıkmıştır, bu kelimeleri kullanabilir. Hepimiz yaptık. Oyuncuma neden böyle bir şey söyledin dediğimde… Senin oyuncun yalancı dedi. Sen, Galatasaray oyuncusuna yalancı diyemezsin. Bir sonrakine kırmızı kart göstereceğim diyor. Hak ettiyse göster oyuncuma kırmızıyı. Bir sonrakine kırmızıyı da gösteririm, bilmem ne yaparım… Sürekli tahrik. Her maçtan sonra hakem konuşuyoruz.”

ARDA TURAN İLE ZORBAY KÜÇÜK ARASINDAKİ DİYALOG

Arda Turan ile hakem Zorbay Küçük arasında yaşananları için ise Ateş, “Arda maç bittikten sonra bir itirazda bulundu. Arda'nın söylediği kelime şuydu, ‘Kaleciye niye bu kadar geç sarı kart gösterdiniz hocam’ diye. Hakemin söylediği kelime şu; ‘Ne yapacaksın, ayakkabı mı fırlatacaksın bana.’ Böyle bir hakem bu kelimeyi nasıl kullanabilir. Arda Turan'ın Galatasaray'a, Türk futboluna verdiği hizmetlerin altında ezilirsin, bu kelimeyi kullanırsan. Bu kelimeyi kullanma hakkına sahip değilsin. Biz TFF'ye kendisi ile ilgili şikayette bulunacağız. Biz bu cezaları yerken kendisi ceza yiyecek mi bakalım? Geçmişte düdükleri astırılan hakemler oldu. Her türlü şikayetimizi yapacağız. Kendi içimizde hesabımızı görürüz. Konunun takipçisiyiz” ifadelerini kullandı.

Necati Ateş yarıca maçta sakatlanarak oyundan çıkan Mbaye Diagne'nin durumunun yapılacak tetkiklerden sonra belli olacağını söyledi.

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