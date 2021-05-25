Necip Uysal: Bizi hafife aldılar savaşarak başardık

13 yaşında kapısından girdiği siyah-beyazlı kulüpte 17. senesini geçiren Necip, “Bizim için ‘İlk 3'e giremezler' deniliyordu ama bizim inancımız hep vardı. Çifte kupa aldık, bize inananları mahçup etmedik” dedi.

SÖZCÜ'NÜN Beşiktaş'taki çifte kupalı sezonun kahramanlarıyla yaptığı röportaj serisindeki bugünkü konuğu Necip Uysal… 13 yaşından beri siyah-beyazlı formaya hizmet eden Beşiktaş'ın öz evladı Necip, 17 yıllık kariyerinde 4 Süper Lig ve 3 Türkiye Kupası zaferi yaşadı. Sporcu kişiliği ve her mevkiide forma giyerek taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin gönlünü fetheden Necip, muhabirimiz Ali Aydın'a özel açıklamalarda bulundu:

‘ZAMANLA YÜKSELDİK’

“SEZONA başlarken iyi bir reaksiyon gösteremedik. Bizim için ‘İlk 3'e giremezler' deniliyordu. Sergen Hocam, ‘Zamana ihtiyacımız var ve şampiyonluğun en büyük adayı olacağız' diyerek bizim inancımızı hep diri tuttu. Seri galibiyetlerle ivme kazandık ve çok önemli yerlere geldik. Pandemi dönemi ve seyircisiz ortamlarla oluşan olumsuz şartlara rağmen lig şampiyonluğu ve Türkiye Kupası zaferi geldi. Biz inanarak başardık ve bize inananları mahçup etmedik.



Kaptan Necip Uysal, muhabirimiz Ali Aydın'a çifte kupalı zafer öyküsünün detaylarını anlattı

‘ÇEBİ BİZİM AĞABEYİMİZ’

FENERBAHÇE'YE attığım gol benim için unutulmaz… Çünkü yıllar önceki 4-3'lük maçı çocuktum ve tribünden izliyordum. 10 kişiydik, tesadüf ya gol sevincim de Koray Ağabey ile hemen hemen aynı oldu. Sergen Hoca, Beşiktaş efsanesidir. Otoriter bir yapıya sahip bazen bir laf söyler bir bakışından anlarsınız. Sayın Başkanımız, hep yanımızda oldu. Maaşlar gününde yattı. Kimsenin alacağı yoktu. Biz Başkan'ı ağabey olarak görüyoruz.”

‘GÖREVDEN KAÇMAM’

“BEN altyapıdan A Takım'a çıkan bir oyuncuyum. Genç takımlarda forvet oynamıştım. Defans ve orta sahada görevler aldım. Hocam beni forvete gönderse yine çıkar oynarım. Görevden hiçbir zaman kaçmam.”