Necip Uysal ile Nur Beşkardeşler dünya evine girdi

Bu sezon 4. kez Süper Lig şampiyonluğuyla birlikte Türkiye Kupası’nı da kazanarak kariyerindeki 7. kez kupa kazanan Necip Uysal, saha dışında da hayatını Nur Beşkardeşler ile birleştirdi. Siyah-beyazlıların kaptanlarından Necip’in şahitliğini başkan Ahmet Nur Çebi yaptı.
“Futbolcumuz Necip Uysal, Four Seasons Hotel'de düzenlenen törende Nur Beşkardeşler ile evlendi.
Başkanımız Ahmet Nur Çebi, şahitlik yaptığı nikah töreninin ardından Necip-Nur çiftini tebrik etti.
Necip-Nur Uysal çiftine ömür boyu mutluluklar dileriz.”