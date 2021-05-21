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Necip Uysal ile Nur Beşkardeşler dünya evine girdi

Beşiktaş kaptanı Necip Uysal, sezonun bitmesinin ardından Nur Beşkardeşler ile yapılan nikah töreniyle birlikte hayatını birleştirdi.

Güncellenme: 21:49, 21/05/2021
Spor HaberleriFutbol
Necip Uysal ile Nur Beşkardeşler dünya evine girdi

Bu sezon 4. kez Süper Lig şampiyonluğuyla birlikte Türkiye Kupası’nı da kazanarak kariyerindeki 7. kez kupa kazanan Necip Uysal, saha dışında da hayatını Nur Beşkardeşler ile birleştirdi. Siyah-beyazlıların kaptanlarından Necip’in şahitliğini başkan Ahmet Nur Çebi yaptı.

Siyah-beyazlıların resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Futbolcumuz Necip Uysal, Four Seasons Hotel'de düzenlenen törende Nur Beşkardeşler ile evlendi.

Başkanımız Ahmet Nur Çebi, şahitlik yaptığı nikah töreninin ardından Necip-Nur çiftini tebrik etti.

Necip-Nur Uysal çiftine ömür boyu mutluluklar dileriz.”

Ahmet Nur Çebi Beşiktaş Dünya Süper Lig Türkiye Türkiye Kupası
Yayınlanma Tarihi:21:48,