NEF Stadı kapalı gişe! Barcelona hayran kaldı…

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'a konuk olan İspanyol devi Barcelona, maç öncesi resmi hesabından Nef Stadı'ndaki atmosferi övdü.

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Avrupa Ligi ilk maçında Cam Nou’da Barcelona ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, rövanşta Katalan ekibini konuk etti. Nef Stadı’nda oynanan maçın tüm biletleri tükenirken sarı kırmızılı takım taraftarları harika bir atmosfer yarattı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Nef Stadı’nın tribünlerini tıklım tıklım dolduran sarı kırmızılı taraftarlar, karşılaşma öncesinde yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek oldu.

Taraftarlar, ilk maçtaki performanslarıyla öne çıkan kaleci Pena ve Kerem Aktürkoğlu başta olmak üzere tribüne çağırdıkları futbolculara destek verdi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde yaratılan atmosferin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Barcelona, “Ne atmosfer ama” notunu düştü.

Bu arada Galatasaraylı taraftarlar, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. yıl dönümü dolayısıyla tribünlerde “Çanakkale Zaferinin 107. Yılında Kahramanlarımızı Saygı ve Rahmetle Anıyoruz”, “Hürriyetin Temeli Çanakkale Zaferi”, “Nesilden Nesile Mirastır Bize Çanakkale” pankartları açtı.

Öte yandan, maç başlamadan önce stadın skorbordlarına İngilizce ve Rusça “Barış” ifadesi yazıldı.