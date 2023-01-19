Nefes kesen maçta Gaziantep FK çeyrek finale çıktı
Ziraat Türkiye Kupası'nda normal süresi 0-0, uzatma dakikaları 1-1 sona eren maçta penaltılarla tur atlayan taraf Gaziantep FK oldu.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Gaziantep FK ile Konyaspor arasında oynanan mücadele nefesleri kesti… Uzatma bölümünün son anlarında beraberliği yakalayan Konyaspor maçı penaltılara taşıdı.
Normal süresi 0-0 sona eren maçta Gaziantep FK uzatmalarda öne geçti. 108. dakikada gelişen hızlı hücumda Mustafa Eskihellaç takımını 1-0 öne geçirdi.
PENALTI KAÇTI, 120+4’TE GOL GELDİ
İkinci uzatma bölümünde Konyaspor penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Sagal’ın elle oynadığını belirten hakem penaltı noktasını gösterdi. 120+4’te beyaz noktaya gelen Guilherme vuruşunda kaleci Günay Güvenç’i geçemedi. Sağ köşeye iyi uzanan Güvenç topu çelmeyi başardı.
Maçın bu şekilde biteceği beklenirken Konyaspor sürpriz bir golle beraberliği yakaladı. 120+4’te arka direkte topla buluşan Mame Diouf kafa vuruşuyla beraberliği getirdi ve maçı penaltılara taşıdı.
Penaltılarda 7-6 kazanan Gaziantep FK Ziraat Türkiye Kupası’nda adını çeyrek finale yazdırdı.