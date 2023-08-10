Neftçi Bakü Beşiktaş maçı canlı yayın (UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu)

Neftçi Bakü-Beşiktaş maçını SÖZCÜ Spor'dan takip edebilirsiniz. UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş, Azerbaycan'da Neftçi Bakü ile karşı karşıya geliyor. Beşiktaş, Neftçi Bakü deplasmanından avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Azerbaycan temsilcisi Neftçi’ye konuk olacak. Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki Neftçi Arena’da oynanacak karşılaşmayı İsviçreli hakem Lukas Fahndrich’in yönetecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi’ne 2. eleme turundan başlayan Beşiktaş, Arnavutluk ekibi Tirana’yı 3-1 ve 2-0’lık skorlarla saf dışı bıraktı.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 3 numaralı turnuvasına aynı turdan dahil olan Neftçi ise Bosna Hersek’in Zeljeznicar takımını 2-2 ve 2-0 tamamlanan maçlarla elemeyi başardı.

BEŞİKTAŞ AVRUPA’DA 233. MAÇINA ÇIKACAK

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Azerbaycan ekibi Neftçi ile karşılaşacak Beşiktaş, Avrupa’da 233. kez sahne alacak.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında çıktığı 232 müsabakada 86 galibiyet, 47 beraberlik ve 99 yenilgi yaşadı. Söz konusu maçlarda 304 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 347 gol gördü.

ÜÇ KEZ ÇEYREK FİNAL OYNADI

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek final oynama başarısı gösterdi.

Şampiyon Kulüpler Kupası’nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise UEFA Kupası’nda aynı başarıya imza attı.

Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi’nde de adını çeyrek finale yazdırdı.

FARKLI GALİBİYETLER

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı skorlu galibiyetini 2018-2019 sezonunda elde etti.

Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında ağırladığı Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn’ı 6-0 mağlup ederek Avrupa’daki en farklı skorlu galibiyetine imza attı.

Beşiktaş, 2002-2003 sezonunda ise UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna’yı deplasmanda 5-0 yenmişti.

FARKLI MAĞLUBİYETLER

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarındaki en farklı yenilgisini 2007-2008 sezonunda yaşadı.

Söz konusu sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden siyah-beyazlı ekip, İngiltere temsilcisi Liverpool’a deplasmanda 8-0 mağlup oldu.

Beşiktaş, ayrıca 2000-2001 sezonunda İngiltere’nin Leeds United ve 2016-2017 sezonunda Ukrayna’nın Dinamo Kiev takımlarına da Kupa 1’de 6-0’lık skorlarla yenilmişti.

EN GOLCÜ OYUNCU OKTAY DERELİOĞLU

Siyah-beyazlı takımın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncuları sıralamasında Oktay Derelioğlu, 14 golle zirvede yer alıyor.

Bu alanda Oktay Derelioğlu’nu 12’şer kez fileleri havalandıran Ricardo Quaresma ile Bobo takip ediyor.

Beşiktaş’ın mevcut kadrosunda bulunan Cenk Tosun, siyah-beyazlı formayla Avrupa’da 11 gole imza atarken, Vincent Aboubakar ise 7 kez ağları sarstı.

KADRO

Beşiktaş’ın Neftçi ile yapacağı 2 maç için UEFA’ya bildirdiği listede yer alan futbolcular şöyle:

Kaleci: Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Utku Yuvakuran

Defans: Francisco Montero, Onur Bulut, Omar Colley, Daniel Amartey, Valentin Rosier, Arthur Masuaku, Umut Meraş

Orta saha: Salih Uçan, Kerem Atakan Kesgin, Rachid Ghezzal, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Kartal Kayra Yılmaz, Oğuzhan Akgün, Jean Onana, Gedson Fernandes, Emrecan Bulut

Forvet: Ante Rebic, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Jackson Muleka, Semih Kılıçsoy (AA)