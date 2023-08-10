Neftçi Beşiktaş saat kaçta hangi kanalda? BJK Neftçi maçı şifresiz mi?

Beşiktaş Neftçi UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında karşıya karşıya geliyor. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanacak Neftçi Bakü Beşiktaş maçı saat 20.00'de başlayacak, Haber Global kanalında şifresiz olarak yayınlanacak. Beşiktaş'ın yeni transfer Ante Rebic şans verilmesi halinde ilk kez Beşiktaş formasıyla sahaya çıkacak.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Azerbaycan ekibi Neftçi ile karşılaşacak Beşiktaş, Avrupa’da 233. kez sahne alacak. Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında çıktığı 232 müsabakada 86 galibiyet, 47 beraberlik ve 99 yenilgi yaşadı.

NEFTÇİ BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Azerbaycan temsilcisi Neftçi’ye konuk olacak.

Beşiktaş Neftçi maçı 10 Ağustos Perşembe günü Neftçi Arena’da oynanacak, maç 20.00’de başlayacak. Neftçi Bakü Beşiktaş maçı S Sport Plus ve Haber Global kanalında canlı yayınlanacak.

SİYAH BEYAZLILARDA 3 EKSİK

Siyah-beyazlı takımda 3 futbolcu, Neftçi karşısında forma giyemeyecek.

Kırmızı kart cezalısı Arthur Masuaku ile sakatlıklarını atlatmasına rağmen henüz hazır olmayan Rachid Ghezzal ile Cenk Tosun, takımdaki yerlerini alamayacak.

Yeni transfer Ante Rebic ise teknik direktör Şenol Güneş’in şans vermesi halinde ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek.

BJK AVRUPA PERFORMANSI

Beşiktaş’ın Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında çıktığı 232 müsabakada 86 galibiyet, 47 beraberlik ve 99 yenilgi yaşadı.

Söz konusu maçlarda 304 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 347 gol gördü.

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek final oynama başarısı gösterdi.

Şampiyon Kulüpler Kupası’nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise UEFA Kupası’nda aynı başarıya imza attı.

Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi’nde de adını çeyrek finale yazdırdı.

EN FARKLI GALİBİYET

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı skorlu galibiyetini 2018-2019 sezonunda elde etti.

Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında ağırladığı Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn’ı 6-0 mağlup ederek Avrupa’daki en farklı skorlu galibiyetine imza attı.

Beşiktaş, 2002-2003 sezonunda ise UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna’yı deplasmanda 5-0 yenmişti.

EN FARKLI MAĞLUBİYET

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarındaki en farklı yenilgisini 2007-2008 sezonunda yaşadı.

Söz konusu sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden siyah-beyazlı ekip, İngiltere temsilcisi Liverpool’a deplasmanda 8-0 mağlup oldu.

Beşiktaş, ayrıca 2000-2001 sezonunda İngiltere’nin Leeds United ve 2016-2017 sezonunda Ukrayna’nın Dinamo Kiev takımlarına da Kupa 1’de 6-0’lık skorlarla yenilmişti.

EN GOLCÜ İSİM OKTAY DERELİOĞLU

Siyah-beyazlı takımın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncuları sıralamasında Oktay Derelioğlu, 14 golle zirvede yer alıyor.

Bu alanda Oktay Derelioğlu’nu 12’şer kez fileleri havalandıran Ricardo Quaresma ile Bobo takip ediyor.

Beşiktaş’ın mevcut kadrosunda bulunan Cenk Tosun, siyah-beyazlı formayla Avrupa’da 11 gole imza atarken, Vincent Aboubakar ise 7 kez ağları sarstı.