Nenad Bjelica galibiyetin şifresini açıkladı

Beşiktaş'ı 3-0 mağlup ederek Trabzonspor'un başında ilk derbi galibiyetini alan teknik direktör Nenad Bjelica maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında kendi sahasında Beşiktaş’ı 3-0 mağlup eden Trabzonspor’un Teknik Direktörü Nenad Bjelica, mücadele sonrası yaptığı açıklamada, takımının hak ettiği bir galibiyet elde ettiğini ve maçı 90 dakika boyunca domine ettiklerini vurguladı.

Bjelica, basın toplantısında, “Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Maçın tamamında oyunun hakimi olduk. İlk 20 dakikada stadyumun doluluğu nedeniyle biraz endişeliydik, ancak sonrasında oyunla galibiyeti kucakladık. Hem taraftarımız hem de kulüp çalışanları adına çok mutluyum. Bu galibiyet büyük bir anlam taşıyor” dedi.

‘5 OYUNCUYU DIŞARIDA BIRAKMAK ZORUNDA KALDIK’

Takımın yeni sezon başlangıcını nasıl değerlendirdiği sorulan Bjelica, “Transfer döneminde yetenekli oyuncuları kadromuza kattık ve rekabeti artırdık. Şu an 21 kişilik bir maç kadrosuna sahibiz ve 5 oyuncuyu dışarıda bırakmak zorunda kaldık. Diğer 3 oyuncu ise sakatlık yaşadı. Geniş ve yetenekli kadromuzun olduğunu gösteriyoruz. Bu, takım için çok faydalı bir durum. Kamp boyunca takım olarak çok çalıştık ve şimdi bu çalışmanın meyvelerini toplama zamanı.” şeklinde yanıtladı.

‘AĞRI ARTINCA OYUNDAN ÇIKARDIK’

Sakat oyuncuların durumu hakkında da bilgi veren Bjelica, “Abdülkadir Ömür kasığında ağrı hissetti ve ikinci yarıda oyuna devam etmedi. Onuachu, bileğinde ağrı hissetti ancak devam etmek istedi. Ağrı artınca oyundan çıkardık. Pepe, takım antrenmanlarına katılamamıştı ve hazırlanması için süreye ihtiyacı var. Hüseyin için toparlanma süresi 5 hafta olacak. Fernandez, bir sonraki milli arada takımla çalışmalara katılacak. Orsic’in ise şubat ayında takıma katılmasını bekliyoruz” açıklamalarında bulundu.

‘ACI ÇEKMEK NORMALDİR’

Trabzonspor’un büyük bir rakip olan Beşiktaş karşısında oynadığı maçı da değerlendiren Bjelica, “Bu tür maçlarda acı çekmek normaldir. Ancak bugün son derece motive ve agresif bir takım izledik. Bu oyunu sürdürdüğümüzde rakip tanımadan her maçı kazanabileceğimize inanıyoruz. 3 gol attığımız için değil, güçlü bir takıma karşı kazandığımız için mutluyuz. Acı çekerek ve fedakarlıkla kazanıyorsunuz. Her maçı kazanmak için acı çekmek gerektiğini biliyoruz” şeklinde konuştu.