Nenad Bjelica gündem olan açıklamaları hakkında konuştu

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Çaykur Rizespor maçı sonrası gündem olan açıklamaları hakkında konuştu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, yarın oynanacak Kasımpaşa maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

Geçen hafta oynanan Çaykur Rizespor maçı sonrası futbolculara ve takıma yönelik açıklamalarıyla gündem olan Hırvat hoca, sözlerine açıklık getirdi.

Aylardır beklenen Petkovic transferinin gerçekleşmediği için gergin olduğunu ve maçta dikkatinin dağıldığını söyleyen Bjelica, takımda sorunları halı altına süpürmeden hızlıca çözme taraftarı olduğunu da ifade etti.

“UMUT OYNAMAMIŞKEN ELEŞTİRİLER GELDİ”

Slovenya kampında futbolcuları toplumun önüne atılmaması konusunda sorumluluğun teknik direktörlere ait olduğuna yönelik açıklamaları hatırlatılan Bjelica, “Tavrım oyuncuların çoğuna karşı aslında değişmedi. Umut Bozok, henüz oynamaya başlamamışken ve 8 maçlık süreçte bize yardımcı olmasına rağmen hemen eleştiriler gelmeye başlamıştı. Bunu oyuncumu savunmak için yapmıştım. Oyuncuya hata yapma şansı dahi bırakılmayınca oyuncunun özgüvensiz oynamasına sebep oluyorsunuz. Bu eleştirileri toparlayabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Enis ve Umut elimizdeki santrforlar, ikisini de hazırlamaya çalışıyoruz. Eleştiriler sonucunda oyuncular elindekini veremeyince takımımız sıkıntı yaşıyor” diye konuştu.

“BİRKAÇ OYUNCU DEĞİL, TAKIMA YÖNELİKTİ”

Sorunlar karşısında sorumluluktan kaçmadığını söyleyen Bjelica, “16 yıllık antrenörlük hayatımda hiçbir konuşmamda bir oyuncunun ismini vererek, suçu birine yükleyecek konuşmam olmamıştır. Hep şunu düşünürüm, kazanınca beraber kazanır, kaybedince beraber kaybedersiniz. Tutum olarak hep bunu gösterdim. Toplantıda bir ya da birkaç oyuncu değil, takımın gösterdiği davranış ve tutumdu. Takımın maçta gösterdiği tutum idmanları genel davranışından daha iyi olsa bile bunu oyunculara iletmiştim. Bir veya birkaç oyuncuya yönelik değil takımın genel tutumuna yönelikti. Maçlardan sonra ilk önce kendimi sorgularım, bunda payım nedir ve daha iyi ne yapabilirim diye” ifadelerini kullandı.

“ODAK NOKTAM PETKOVIC TRANSFERİNE KAYDI”

Bruno Petkovic’in transferinin olumsuz sonuçlanması nedeniyle dikkatinin dağılmasının maça olumsuz yansıdığını açıklayan Bjelica şöyle konuştu:

“Rizespor maçında yine maçtan sonra sorguladığım ilk kişi kendim oldu. Bu maçta takımın disiplin ve odaklanmanın eksik olduğunu söyleyebilirsiniz. Kendimi hiçbir kaybedişte asla soyutlayan birisi olmadım. Bütün sorumluluğun bende olduğunun bilincindeyim. Ben de hata yapmış olabilirim. Çünkü maçtan 3 gün önce bir oyuncuyu takıma katmak istediğim için belki odak noktam bu transfere kaymış olabilir. Asla hiçbir hatamda kendimi soyutlamadım burada da hata varsa en büyük sorumluluk benim. Burada bahsettiğim oyuncu Petkovic’ti. Hem taraftar hem de biz çok istiyorduk ama maalesef gerçekleştiremedik. O sinirli ruh halinde her şey etkileniyor.”

“PETKOVIC AVRUPA’DAN BİR TAKIMLA ANLAŞMA ÜZERE”

Dinamo Zagreb’de yaşanan teknik adam değişikliğinin Petkovic transferinin gerçekleşmesine engel olduğunu sözlerine ekleyen Bjelica, “Antrenör değişimi Petkovic transferini etkiledi. Yeni gelen hocası Petkovic’i önceki antrenörüne göre daha değerli bir oyuncu olarak görüyor. Ben de Petkovic’i öyle görüyorum. Yeni hocası takım kaptanlığını ona verdi. Fiyat birden çok yükseldi, bir anda çok yüksek rakamlara çıktı. Bazı durumları bitiremiyorsunuz. Petkovic’in şu an sözleşmesini yenilemediği Avrupa’dan bir takımla anlaşmak üzere olduğu bilgisi var” dedi.

“İÇERDE KAYBETTİĞİMİZ MAÇ YIKIM OLDU”

İyi bir takım olma yolunda çalıştıklarını belirten Bjelica, “İçerde kaybettiğimiz maç bizim için yıkım oldu ve sahada takım olarak görmediğimi ifade etmiştim. Takım oluşturabilmek bir süreç gerektiriyor. Cuma günü oynayacağımız maçla birlikte herkese biz takım olabiliriz, çok iyi takım olma yolundayız, arkadaşlığı sağladık mesajı vermek istiyoruz. Mehmet, Göktan, Enis gibi oyuncular takımda yer bulacak ve ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacaklar ama bunlar için zamana ihtiyaç var” şeklinde konuştu.

“45 OYUNCUYLA KAMP YAPMAMI BEKLEMEYİN”

Altyapı oyuncularının önemli kısmına Slovenya kampında şans verdiğini hatırlatan Bjelica, “Sezon öncesi 34 oyuncuyla kamp yaptık. Kerem, Hakan, Emirhan, Göktan, Abdurrahman ve bunlar gibi birçok genç ismi aramıza kattık. Başka takımları değerlendirirsek, Fenerbahçe veya diğer takımların kampında kaç tane genç oyuncu vardı? 45 oyuncuyla kamp yapmamı bekleyemezsiniz” dedi.

Oyuncularla arasında iletişim problemi olmadığını ve sorunları hemen çözmeye çalıştığını savunan Hırvat hoca, şöyle konuştu:

“Oyunculara aramızda asla iletişim sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum. Günün sonunda siz antrenörsünüz, onlar oyuncular ve herkes görevini en iyi şekilde yapmak zorunda. Odamın kapısı her zaman açıktır. Oyuncuların istedikleri bir şey veya yardımcı olabileceğim en ufak bir konu varsa konuşabiliriz. Ufak bir problem olduğunda dahi hemen çözülmesi taraftarıyım. Burası adına yeni bir şey olabilir belki, sorunların halı altına süpürülmesi. Konuşulması gereken durum varsa asla halının altına süpürmeden konuşulup hemen çözülmesi taraftarıyım. Bazen can yaksa da doğrular ve gerçeklerin insanların yüzüne ifade edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bazen gerçekler can yakabilir ancak doğrudan söylenmesi gerektiğini düşünüyorum.” (DHA)