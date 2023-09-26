Nenad Bjelica hedef tahtasında

Trabzonspor'da taraftarlar ve yerel medya, 2-0 üstün olduğu Hataysspor karşısında rakibinin geri dönüşüyle şok bir mağlubiyet yaşayan teknik direktör Nenad Bjelicayı hedef tahtasına koydu.

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Trendyol Süper Lig’in 6. hafta kapanış maçında Atakaş Hatayspor’a konuk olan Trabzonspor, 2-0 önde olduğu karşılaşmanın son 20 dakikasında kalesinde 3 gol görerek sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Başarılı bir geri dönüş yapan Hatayspor’un koşar adım galibiyeti kucakladığı maç skoru, Trabzonspor taraftarında soğuk duş etkisi yaptı. Bordo-mavili takım haftayı 9 puanla 6. sırada kapatırken, teknik direktör Nenad Bjelica’nın oyuncu değişiklikleri maçın kaderini belirledi.

Bordo-mavili taraftarlar ve spor basını, yaşanan şok kaybı Nenad Bjelica’nın hanesine yazdı.

Öte yandan Trabzon’da yayın yapan yerel gazeteler de, şok etkisi yaratan Hatayspor mağlubiyetini sayfalarında sert şekilde eleştirdi.

Hırvat hocayı mağlubiyetten sorumlu tutan spor basını, futbolcuların yanı sıra kaleci Uğurcan’a da eleştiri oklarını yöneltti. Hatayspor mağlubiyeti spor sayfalarında; “3 puanı Bjelica verdi”, “Milli eldiven yine hatalı goller yedi”, “Beşiktaş zaferi tatlı geldi, hastalık Hatayda baş gösterdi”, “Trabzon şeker komasına girdi, Hoca farklı maç izledi sanırız”, “İntihar ettik”, “Bu yenilgi Bjelica’ya yazar” başlıklarıyla yer aldı.

BEŞİKTAŞ’I DEVİREN KADRO HATAYSPOR’A YENİLDİ

Mersin’de oynanan müsabakada sahaya Beşiktaş maçı kadrosunu değiştirmeden süren teknik adam, geçen hafta 3 gollü galibiyeti getiren oyunu Hatayspor karşısında futbolculara sergiletemedi.

Maçın gidişatını değiştiren oyuncu değişiklikleriyle taraftarın eleştirisini toplayan Nenad Bjelica, geçen hafta Beşiktaş’a karşı alınan tarihi zafer sevincini de taraftarına unutturdu. Deplasmanda dikiş tutturamayan Hırvat hoca bu sezon ligdeki 3. mağlubiyetini yaşadı.

Bu sezon ligde çıktığı 6 müsabakadan 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşayan Nenad Bjelica’nın Hatayspor maçında yaptığı tercihler skora doğrudan etki yaptı. Visca ve Onuachu’nun golleriyle 2-0 öndeyken taktik gereği 68. dakikada Abdülkadir yerine Berat’ı, Onuachu yerine Enis’i oyuna sokan Bjelica’nın bu kararları sonrası 72. dakikada bordo-mavililer kalesinde ilk golü gördü. Bjelica yine taktik gereği 83. dakikada Visca’yı oyundan alarak Trezeguet’yi sahaya sürdükten sonra kalesinde 2 gol daha gördü.

Trabzonspor’un gollerini atan Visca ve Onuachu’nun oyundan alınması sonrası Bjelica’ya sosyal medyada tepki yağdı.

BJELICA’NIN SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Taraftarı üzen mağlubiyet değerlendiren Nenad Bjelica’nın müsabaka sonrası açıklamaları da tepki çekti.

Hatayspor savunmasını aşamayan takımın ilk yarıdaki oyununu beğendiğini söyleyen Bjelica’nın, “70 dakikalık bölümde gayet iyi bir oyun ortaya koyduk. 2-0 öne de geçtik. Sonrasında ne olduğunu ben de bilmiyorum. Düşüş yaşadık” sözleri taraftardan eleştiri aldı.

Nenad Bjelica yönetimindeki Trabzonspor, geçen sezon 30. haftada oynanan Sivasspor karşılaşmasında Markovic’in golüyle 1-0 öndeyken kalesinde gördüğü 4 golle sahadan mağlup ayrılmıştı. Bordo-mavili takım yine Bjelica yönetiminde geçen sezonun 32. haftasında Konyaspor’a karşı Hamsik’in golüyle 1-0 öndeyken kalesinde 2 gol görerek sahadan puansız ayrıldı.

Bjelica bu sezon ilk kez skor olarak üstün durumdayken rakibinin geri dönüşüyle ilk mağlubiyetini yaşadı. Trabzonspor kariyerinde toplam 14 maça çıkan ve 7 mağlubiyet yaşayan 52 yaşındaki hoca, 3 müsabakada rakiplerinin geri dönüşüyle toplam 9 puan kaybetti. (DHA)