Nenad Bjelica Manolis Siopis’in ayrılık nedenini açıkladı

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, sözleşmesi şartlı feshedilen Manolis Siopis'in takımdan neden ayrıldığını açıkladı. Nenad Bjelica, sakat futbolcuların durumu ve transfer çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

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Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Süper Ligin 2. haftasında oynayacağı Galatasaray maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Yeni sezon hazırlıkları ve kamp döneminde sıkı çalıştıklarını anlatan Nenad Bjelica, “Takımın genel ve fiziksel durumu çok iyi seviyede. 6-7 haftalık çalışma sürecini iyi ve yoğun geçirdik. Belki de oyuncular genel olarak alışık olmadığı yoğun bir dönem geçirdi. Oyunculara iyi temel yaptık. Şu anki seviyemizden, çalışmalardan ve aldığımız geri dönüşlerden mutluyum. Bu bir süreç ve gün gün daha iyi olacak. Bunları yaparken bir yandan maç kazanabilmek de tabi ki önemliydi. Antalyaspor’a karşı oynadığımız içerdeki ilk maçımızı kazanmak bizim için çok önemliydi. Şu an gayet iyi seviyedeyiz ve üzerine koyarak daha iyi seviyede devam edeceğiz” dedi.

“SIOPIS AİLEVİ SEBEPLERLE AYRILDI”

Sözleşmesi şartlı feshedilen Manolis Siopis ayrılığının perde arkası sorulan Nenad Bjelica şöyle yanıtladı:

“Siopis’e teşekkür ederek söze başlamalıyım. Geçen sezon özelinde benim bulunduğum 8 maçlık periyotta önemli bir oyuncuydu. Ailevi sebepler gerekçesiyle takımdan ayrılma düşüncesini iletmişti ancak daha sonra yaptığımız konuşmalarda kendisine 3 yıllık önemli bir teklif yaptık. Fakat alevi sebepleri gösterip ayrılma talebini yine iletti. Sonrasında da ayrıldı. Siopis nereye giderse gitsin ona şans diliyor ve yaptıkları için teşekkür ediyoruz.”

STOPER, KANAT, SANTRAFOR VE ORTA SAHA TRANSFERİ

Transfer edilecek oyuncuların sayı ve mevkileri hakkında bilgi veren Bjelica, “Transfer sezonu bitene kadar çalışmalarımız sürecek. Şu an kafamızdaki plan 4 veya 5 oyuncuyu aramıza katmak. Mevkii olarak, Fernandez ve Hüseyin bilindiği gibi sakat. O mevkiyi stoper transferiyle güçlendirmek istiyoruz. Santrafor mevkiine oyuncu istiyoruz. Yine kanat oyuncusu ile orta saha bölgesine 6 ve 8 oynayabilecek veya bunları birlikte oynayabilecek bir ya da iki oyuncuyla mevkilerimizi güçlendirmek istiyoruz” sözleriyle açıkladı.

“ABDÜLKADİR VE EREN DE GENÇ OYUNCU”

Genç oyunculara yönelik planları sorulan Hırvat teknik adam, “İlk geldiğim günden beri genç oyuncularla çalışıp iyi iletişim kurabileceğimi gösterdim. İlk günden beri onlara şans vermeye çalıştım. U-19dan 5 oyuncumuz idmanda sürekli bizimle beraberler. Aralarında büyük potansiyeli olan oyuncular mevcut. Bu bir zaman işi, bir günde olacak bir şey değil. Süreç içinde daha büyük oyuncu olabilecekler. Onlara bunu göstermeye çalışıyorum. Genç oyuncu olarak Abdülkadir ve Ereni de sayabiliriz. Bu oyuncuları da genç oyuncu olarak değerlendirebilir. Kulüp politikası gereği bir yandan oyuncuları geliştirip bir yandan daha iyi yerlerde olabilmeye çalışıyoruz” şeklinde yanıtladı.

“FERNANDEZ EKİM, ORSIC OCAK AYI DÖNECEK”

Sakatlıklardaki güncel durumu açıklayan Bjelica, “Fernandez’i yaşadığı arka çapraz bağ sakatlığı var. Bu sakatlıklarda geri dönüş süreci 3 ayı bulabiliyor. Orsicin sakatlığı daha farklıydı. Fernandez’den beklentimiz Ekim ayı başlarında bizimle olması. O civardaki bir süreçte bizim olacağını tahmin ediyoruz. Orsic’in sakatlığını biliyorsunuz 6 ay kadar bizimle olmayacak. Ocak ayı ortalarına doğru takımda olmasını bekliyoruz. Hüseyin geçen sezona yaşadığı benzer bir sakatlık yaşadı ancak geçen seneki sakatlık gibi ağır değil. Doğru zamanlarda onu idmandan aldık. Sakatlığı ilerlemesin diye çalışma süresini takip ediyoruz. Kasımpaşa maçıyla bizimle olmasını bekliyoruz. Yine Visca’nın tedavisi sürüyor, Rizespor maçında bizimle olmasını bekliyoruz” dedi.

“TÜRK OYUNCULAR DEĞERSİZLEŞTİRİLMEMELİ”

Kamuoyu ve sosyal medyada Türk oyuncuların değersizleştirilmesinden duyduğu rahatsızlığı belirten Hırvat hoca, “Türk oyuncular için yapılan bazı yorumlarda değersizleştirildiklerini görüyorum ve bunu doğru bulmuyorum. Türk oyuncuların da yabancı oyuncular gibi çok değerli olduklarını düşünüyorum, çok değerli insanlar. Özellikle Trabzonlu ve Türk oyuncuların değersizleştirilmemesi ve çok büyük futbolcular olduğunu ifade ederim. Onlar da diğer oyuncular gibi kötü gün ve anlar yaşayabilirler. Önemli olan onlara destek çıkabilmek. Türk oyuncuların değersizleştirilmemesi, aksine çok değerli olduklarımı ifade etmek istiyorum dedi. (DHA)