Nenad Bjelica’dan Visca açıklaması

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, 1-0 kazandıkları Antalyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

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Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında Antalyaspor’u sahasında 1-0 mağlup eden Trabzonspor teknik direktör Nenad Bjelica, maç sonrası yayıncı kuruluşa konuştu.

Sözlerine takımını tebrik ederek başlayan Bjelica, “Maçın büyük bölümünde maça hükmeden taraf bizdik. Bunda taraftarın etkisi çok büyüktü. Bize destek veren taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Ligin ilk maçları her zaman zordur. Galibiyetle başlamak çok önemliydi, galibiyet için çok mutluyuz. Üzerine çalışacağımız şeyler var. Daha iyi yapabileceğimiz şeyler var” dedi.

Visca’nın sakatlığı hakkında da konuşan Trabzonspor’un hocası, “Visca 30. dakikada kasık bölgesinde ufak bir ağrı hissettiği için değiştirdik. Hüseyin’in durumu gün gün iyiye gidiyor. O bizimle olacak gibi duruyor. Visca ile konuşacağız. Ama çok önemli olduğunu düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

Bjelica ayrıca, “Sistemler maç kazandırmazlar. Size galibiyeti getirecek olan başka nitelikler var. Bunun içine duyguyu, davranışı, empatiyi katabiliriz. Bunlar olmadan herhangi bir sistemin başarı getireceğinin garantisi yoktur. Bu galibiyetin tadını çıkarma vakti. Ondan sonra da Galatasaray maçı için düşünmeye başlayacağız” şeklinde konuştu.

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