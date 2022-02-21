Nestor El Maestro: Türk futbolu için utanç verici!

Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro, Galatasaray'a 3-2 yenildikleri maçın ardından kısa bir açıklamayla tepki gösterdi.

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Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray’a 87 ve 90+9’da yediği penaltı golleriyle 3-2 mağlup olan Göztepe’de teknik direktör Nestor El Maestro, maçın ardından konuştu.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, “Zorlu bir maç olacağını biliyorduk. Bu takımın hocası olmaktan dolayı mutluyum. Bugün bazı konularda utanç duydum. Türk futbolunda da aynı şeyi hissettim diyebilirim.” dedi.

El Maestro, bu sözlerin ardından flaş röportaj alanından ayrıldı.

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