Neven Subotic… Dünya yıldızı diye geldi, transfer yasağı getirdi

Denizlispor’un geçen sezon ‘dünya yıldızı transferi’ olarak duyurduğu Sırp defans oyuncusu Neven Subotic yeşil siyahlı kulübe transfer yasağı getirdi. FIFA’ya başvuran futbolcu 900 bin Euro tazminat ve kalan alacaklarını istedi. Denizlispor ile 2 yıllık 3,2 milyon Euro’luk sözleşme yapan futbolcu ayrıldıktan sonra Avusturya kulübü Rheindor Altach’a aylık 5 bin Euro’ya imza atmıştı.

Selami AYDIN

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Denizlispor'un Süper Lig'de mücadele ettiği 2020-2021 sezonu başında ‘dünya yıldızı transferi' olarak duyurduğu Sırp defans oyuncusu Neven Subotic mali olarak zor günler geçiren yeşil siyahlı kulübe transfer yasağı getirdi. Denizlispor ile iki yıllık sözleşme yapan fakat bekleneni veremediği için sadece 5 maçta toplam 405 dakika süre alan futbolcu alacakları ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı olarak feshederek takımdan ayrılmıştı.

TAZMİNAT TALEBİNDE DE BULUNDU

Daha önce peşinat ve bazı maç başı ücretlerini alan futbolcunun FİFA'ya başvurarak Denizlispor'dan tazminat talebinde de bulunduğu ortaya çıktı. FİFA'nın yeşil siyahlı kulübe 900 bin Euro'luk tazminat çıkardığı avukat ve diğer masraflarla birlikte bu ücretin 1 milyon 50 bin Euro olduğu öğrenildi. Ayrıca futbolcunun kalan alacakları ve sözleşmesinin ikinci yılının ücretini de istediği toplamda 2 milyon Euro'nun üzerinde alacak talep ettiği kaydedildi. Sırp futbolcu alacakları ödenmediği gerekçesi ile geçen hafta yeşil siyahlı kulübe transfer yasağı getirdi.

DENİZLİSPOR'DAN AYRILDI 5 BİN EURO'YA İMZA ATTI

Futbolcu yeşil siyahlı kulüpten ayrıldıktan sonra geçen sezonun devre arasında Avusturya Bundesliga kulüplerinden Rheindor Altach takımı ile sözleşme imzaladı. Aylık 5 bin Euro'ya imza atan futbolcu yeşil siyahlı taraftarlardan da tepki almıştı. Subotic'in Denizlispor ile iki yıllığına 3,2 milyon Euro'ya anlaştığı ileri sürülmüştü. Kariyerinin en yüksek noktasında Borussia Dortmund forması giyen 32 yaşındaki futbolcunun bu sezon bir kulüple anlaşmadığı belirtildi.

“BENİM DÖNEMİMİN BORCU DEĞİL”

Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada transfer yasağının geldiğini doğrularken, “Biz mevcut takımı nasıl kurtarırız onu düşünüyoruz. Önceliğimiz kendi futbolcularımızın ödemelerini sağlamak. Bununla ilgileniyoruz. Denizlispor'un borç boyutu rakamsal olarak büyük. Biz toplu çözüm odaklı hareket etmeye çalışıyoruz. Toplu sonuç çıkmazsa ben bir şey yapamayacağım. Benim dönemimin borcu değil. Önceliğimiz mevcut takımımıza ödeme yapmak” ifadelerini kullandı.