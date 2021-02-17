Nevşehir’de sahaya kepçe ile girdiler

Misli.com 3. Lig 1. Grup müsabakasında Gazi Stadyumu’nda Nevşehir Belediyespor, Karadeniz temsilcisi Ofspor ile karşı karşıya geldi. Saat 13:00’te başlaması gereken karşılaşma, hava şartları nedeniyle 14:30’da başladı.

Maç öncesinde yoğun kar yağışı sebebiyle Gazi Stadyumu’nun zemini karla kaplanırken mücadelenin hakemi, karşılaşmayı başlatamadı. Maçın orta hakemi Cihan Ölmez'in ‘Maçı oynatacağım’ demesinin ardından sahaya kepçe ve greyderler girdi. Gazi Stadyumu’nda maçın orta hakeminin maçı oynatma isteği sonrasında kepçe ve greyderlerin girdiği sahada kar temizleme çalışmaları devam etti.

Maçın hakemi Cihan Ölmez, sahanın kepçe ile temizlenmesinin ardından maçın oynanmasına karar verdi.