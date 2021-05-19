New York’ta Beşiktaş’ın şampiyonluğu kutlandı

New York’un simgelerinden olan Brooklyn Köprüsü’nde şampiyonluk yürüyüşü yapan ve köprüye Beşiktaş bayrağı asan taraftarlar yaptıkları şovlar ve tezahüratlar ile yürüyüşü adeta bir şampiyonluk şölenine çevirdiler. Bu şöleni akşamında verdikleri şampiyonluk yemeği ile süsleyen Beşiktaş taraftarları hafızalardan uzun süre silinmeyecek bir atmosfer yaşattılar.

Beşiktaş USA derneği yönetim kurulu üyesi Görkem Bektaş şampiyonluk yemeğine katılanlara teşekkür ederek 5 Haziran gecesi sanatçı Ufuk Yıldırım’ın katılacağı daha geniş bir kutlama planladıklarını ifade etti. Görkem Bektaş ayrıca sonbaharda başkan Ahmet Nur Çebi’nin katılımı ile organize edecekleri ve yaklaşık 700 kişilik bir davetli topluluğunun katılacağı şampiyonluk balosu müjdesini de verdi.