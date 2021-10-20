Newcastle United, Steve Bruce’u gönderdi! Milyarderlerin 3 adayı var

Newcastle United, satın almanın üzerinden 13 gün geçtikten sonra 8 maçta sadece 3 beraberlik alan Steve Bruce'u gönderdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Suudi Arabistan destekli bir fon tarafından satın alınarak dünyanın en zengin takımı olan Newcastle United’da beklenen gerçekleşti ve teknik direktör Steve Bruce gönderildi.

Premier Lig’de son olarak Tottenham’da 3-1 yenilen ve 8 haftayı galibiyetsiz 3 puanla 19. sırada geçiren siyah-beyazlıların hedefinde teknik direktörlük için 3 isim var. The Times’a göre; Belçika Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martinez, Rangers Teknik Direktörü Steven Gerrard ve Villarreal Teknik Direktörü Unai Emery var.

Martinez ve Emery, Premier Lig’de daha önce takım çalıştırdı ancak Liverpool efsanesi Gerrard ilk teknik direktörlük deneyiminde İskoç ekibiyle ligde uzun süre sonra şampiyon olup, Avrupa’da başarılı sonuçlar aldı.

Newcastle United, Finansal Fair Play’in imkan verdiği bütçenin yarısını kullanacaklarını ve ara transfer döneminde 60 milyon Euro harcayacaklarını açıklamıştı.