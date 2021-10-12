Newton’dan Trabzonspor itirafı: ‘Dürüst olmak gerekirse şaşkına döndüm’

Trabzonspor'un eski teknik direktörü Eddie Newton, Türkiye'de yaşadıklarıyla ilgili olarak çarpıcı açıklamalar yaptı. Türkiye'de futbola duygusal bakıldığını söyleyen Newton, kulüpte yaşanan bir olay sonrası şaşkına döndüğünü söyledi.

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Bir dönem Trabzonspor’u çalıştıran İngiliz teknik adam Eddie Newton, bordo mavili ekipte yaşadıkları ve Türk futbolu hakkında dikkat çeken sözler sarf etti. Goal’e özel bir röportaj veren Newton, “Yönetmek zor bir işti ama öğreniyorsunuz. Bu, piyasayı ve işlerin nasıl yürüdüğünü öğrenmem için bir yoldu. Bir dahaki sefere daha iyi olacağım” dedi. Hüseyin Çimşir’den sonra Trabzonspor’da göreve gelen Newton, 2019-20 sezonunda son iki maçta takımın başındaydı ve sezonun ikinci sırada tamamlanmasını sağladı. Bir sonraki sezon ilk 7 maçta 4 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 1 galibiyet alan 49 yaşındaki Newton’ın görevine son verilmişti. İşte Newton’ın açıklamaları:

“BİRAZ TEREDDÜT ETTİM”

“Trabzonspor’da çalışma fırsatı geldiğinde biraz tereddüt ettim. Çok sevdikleri bir Türk antrenörleri vardı ama Türk olmayan oyuncularla benim ilgilenmemi istiyorlardı. Sonunda Chelsea’den görüşmek için izin istedim. Oraya gittiğimde ise her şey harikaydı. Lig için mücadele ediyorduk ve yaklaşmıştık da. Sonlara doğru birkaç beraberlik aldık.”

“ŞAŞKINA DÖNDÜM”

“Türkiye’de futbola çok duygusal bakıyorlar. Evet futbol her yerde duygusal ama Türkiye inanılmaz derecede duygusal. İki maç kala başkan teknik direktörü görevden aldı. Dürüst olmak gerekirse şaşkına döndüm. Bana göre buna gerek yoktu. Olan oldu ve başkan beni arayıp teknik direktörün yerine alındığımı ve yarın göreve başlayacağımı söyledi. Ama son iki maçın ikisini de kazanmalısın. Neyse ki ikinci maçı kazandık ve ikinci sırada bitirdik. Son derece keyif aldım.”

“YOKTAN İNŞA ETMEMİZ BEKLENİYORDU”

“Başkan daha sonra beni teknik direktör olarak atadı. Ne yazık ki o zamanlar çalıştığım takım bozulmuştu. Beş altı üst düzey oyuncumuzu kaybettik. Başkanın transferler üzerinde gerçek bir kontrolü yoktu ve bu konuda yeterince iyi olunmadığını düşündüm. Gelen oyuncularla elimden gelenin en iyisini yaptım ve bazı genç isimleri geliştirmeye çalıştım ancak çok zordu ve yedinci haftada beni kovdular. Ne yazık ki başladığımız şeyi ilerletemedik. Yine yoktan bir şeyler inşa etmemiz bekleniyordu. Yönetmek zor bir işti ama öğreniyorsunuz. Bu, piyasayı ve işlerin nasıl yürüdüğünü öğrenmem için bir yoldu. Bir dahaki sefere daha iyi olacağım.”

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