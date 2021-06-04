Neymar’a milli takım kampında şok saldırı! Ayakkabısını çaldırıyordu…

Brezilya Milli Takımı kampındaki Paris Saint Germain’in yıldızı Neymar, takımın kaldığı otele geldikleri sırada iki genç taraftarın saldırısıyla neye uğradığını şaşırdı.

Teknik Direktör Tite’nin seçtiği Brezilya Milli Takımı kadrosu, 2022 Dünya Kupası Elemeleri’nde oynayacakları Ekvador maçı öncesinde bir araya geldi.

29 yaşındaki futbolcu otobüsten indiği sırada taraftarların heyecanlı çığlıkları duyuldu. Birdenbire iki taraftar koşarak Neymar’ın üzerine atladı. Yere düşen taraftarlardan birinin Neymar’ın ayağındaki ayakkabıyı çalmaya çalıştığı görüldü.

Güvenlik görevlileri araya girerek ayakkabıyı geri alırken, endişe içinde kalan ve tek ayağındaki ayakkabıyla topallayarak yürüyen Neymar daha sonra diğer ayakkabıyı girerek otele girdi. Güney Amerika Dünya Kupası Eleme grubunda lider konumda bulunan Brezilya, Cuma gecesi Ekvador’u ağırlayacak.