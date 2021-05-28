Neymar’dan Nike’ın cinsel saldırı davasıyla ilgili iddialarına yanıt: ‘Saçma bir yalan’

Paris Saint Germain forması giyen Neymar, Amerikan spor markası Nike’ın soruşturmasında bir çalışan ve kendisi hakkındaki cinsel saldırı suçlamasında iş birliği yapmadığı için sponsorluk anlaşmasının iptal edildiği iddiasına sert çıktı.

Nike, 2016’da meydana geldiği iddia edilen olan nedeniyle geçtiğimiz yıl Brezilyalı futbolcu ile anlaşmasını iptal ettiğini duyurmuştu. PSG’li futbolcu, Nike ile 2022’ye kadar sürmesi planlanan 78.6 milyon Pound’luk bir sponsorluk anlaşmasına sahipti. Ancak Eylül 2020’de anlaşma iptal edilince Puma ile el sıkıştı.

Nike, 13 yaşından beri sponsoru olduğu futbolcu ile yolların neden ayrıldığını açıklamamıştı. Ancak, 29 yaşındaki Neymar hakkındaki soruşturmanın ardından sponsorluk anlaşmasının neden erken sona erdirildiği duyuruldu. Sebep olarak, Neymar’ın bir kadın çalışana cinsel tacizde bulunduğu öne sürüldü.

The Wall Street Journal’deki habere göre Nike çalışanı, 2016 yılında Neymar’ın New york City’deki bir tanıtım etkinliği için otel odasında onu cinsel birlikteliğe zorladığını iddia etti. Yıldız futbolcu aleyhindeki iddiaları yalanladı ve Nike’ın sözleşme anlaşmazlığıyla ilgili iddialarını yalan olarak damgalayan sert bir Instagram gönderisi yayınladı.

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“SAÇMA BİR YALAN”

Neymar’ın paylaşımında, “Ciddi bir şirketin belgelerle desteklenen bir iş ilişkisini nasıl bozabileceğini gerçekten anlamıyorum. Yazılı bir şey kelimelerle değiştirilemez. Her şey çok net. Hiç şüphe yok! 13 yaşımda ilk sözleşmemi imzaladığımdan beri hep uyarıldım. Anlaşmalarınız hakkında konuşma. Anlaşmalar gizlidir. Bu kurala aykırı hareket ettiğim ve iyi niyetle soruşturmaya katılmadığım için sözleşmemin feshedildiğini söylemek saçma bir yalan” ifadelerini kullandı.

PSG’nin Brezilyalı yıldızı, Wall Street Journal’de çıkan haberle ilgili de yorumda bulundu ve gerçekleştiği iddia edilen olaydan sonraki üç yıl boyunca reklam kampanyalarında Nike ile hiçbir sorun yaşamadığı konusunda ısrar etti.

“GERÇEKTEN SORUMLU OLAN KİM”

Neymar’ın açıklaması şöyle devam etti: “WSL’deki hikaye çok açık. 2016’da bu olayı zaten biliyormuş gibi görünüyorlar. Ben yapmadım! 2017’de yine aynı kişilerle başka bir reklam kampanyası için ABD’ye gittim ve bana hiçbir şey söylenmedi, hiçbir şey değişmedi! 2017, 2018, 2019’da geziler, reklam kampanyaları, sayısız çekim yaptık. Ve hiçbir şey söylemediler. Çok ciddi bir mesele ve hiçbir şey yapmadılar. Gerçekten sorumlu olan kim?”

“Kendimi savunma fırsatı verilmedi. Bana hakaret eden bu kişinin kim olduğunu bilme fırsatı verilmedi. Onu tanımıyorum bile. Bu kişiyle hiçbir zaman bir ilişkim ya da yaklaşımım olmadı. Acısının gerçek nedenlerini bilmek için onunla konuşamadım. Bir çalışan olan o kişi korunmuyordu. Sponsorlu bir sporcu olan ben de.”

Öte yandan Neymar’ın sözcüsü, Neymar ve Nike’ın 16 yıllık birlikteliklerini ticari nedenlerle sona erdirdiklerini de sözlerine ekledi.