Neymar’ın fazla kiloları şaşkına çevirdi

Paris Saint Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar, İbiza'daki tatilinde kilolu görüntüsüyle herkesi şaşkına çevirdi. Yıldız futbolcunun, Ronaldinho ve Ronaldo Nazario'nun yolundan gittiği yorumları yapıldı.

SOZCU.COM.TR

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2021-22 sezonuna Fransa Süper Kupa maçıyla başlayan Paris Saint Germain, Lille’e 1-0 yenilirken tatildeki yıldızı Neymar’ın görüntüsü endişeyi iki katına çıkardı.

Copa America finalinde Arjantin’e yenilen Brezilya’nın 29 yaşındaki futbolcusu, iki gol-üç asistle turnuvanın en iyi 11’ine girdi ve iyi bir tatili hak etti.

Ancak dinlenmek için İbiza’ya giden PSG’li futbolcunun teknede çekilen fotoğrafları kamuoyunda şok etkisi yarattı. Üst seviyedeki bir sporcuya göre fazla kiloları bulunan Neymar, futbolculuk dönemlerinde alkol sorunu yaşayan vatandaşları Ronaldinho ve Ronaldo Nazario ile benzer sorun yaşayabileceği yönünde eleştirildi.

Ayrıca Copa America finalinde Neymar’ın rakibi olan ve kupayı kaldıran Arjantinli Lionel Messi’nin tatildeki fit görüntüsü de dikkat çekti. 34 yaşındaki futbolcunun kariyerinin son dönemlerinde olmasına rağmen formuna önem vermesi, Neymar ile karşılaştırılmasına neden oldu.