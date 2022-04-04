Nezih Alkış’a son veda! Fatih Terim: ‘Yeri dolmaz biriydi’

Türk spor basınının önemli isimlerinden Nezih Alkış için Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde (TSYD) tören düzenlendi. Spor dünyasının ünlü isimleri, Nezih Alkış için son görevini yerine getirmek için buluştu.

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Geçtiğimiz gün hayata veda eden TSYD’nin eski başkanlarından, Milliyet ve Hürriyet gazetelerinin efsane spor müdürü Nezih Alkış’ın Türkiye Spor Yazarları Derneği Levent Tesisleri’nde düzenlenen cenaze törenine; TSYD Başkanı Oğuz Tongsir, duayen gazeteciler Attila Gökçe ve Şansal Büyüka ile meslektaşları ve yakınları katıldı.

“BİR TEK KONUDA ACIMASIZDI”

Törende konuşan Tongsir, şu ifadeleri kullandı: “Değerli dostlar, Nezih Alkış’a bizim camiaya bir isim takmıştı. Spor yazarlarının en güzel ağabeyi, hakikaten en güzel ağabey, en güzel hocasıydı. En güzel babasıydı. Burada birçok gazeteci görüyorsunuz, beni de onları da Nezih ağabey yetiştirdi. Onun tezgahından geçtik. Dürüstlüğü, adamlığı hepsini ondan öğrendik. Yumuşacık bir kalbi vardı. Çok sevecen bir insandı. Herkese yardıma koşardı ama bir tek konuda acımasızdı. Bize gazetecilikte haberciliğin ne kadar önemli olduğunu anlattı. Karıncayı bile incitmeyen Nezih ağabey bu konuda çok katıydı. Biz ondan çok şey öğrendik.”

ATİLLA GÖKÇE: “ÇOK ANLAMLI BİR VEDALAŞMA”

Atilla Gökçe ise, “Seval hanım ve sevgili dostlar, hepinizin başı sağ olsun. Kızına, torununa, eşine ve damadına baş sağlığı diliyorum. Arkadaşlar burada çok anlamlı bir vedalaşma var. O da şu. Genç kuşağın çok bilmiş ağabeylerinden aldıkları bir duyguyla Babıali gazetecisiyim. ‘Boşver ya usta çırak ne demek’ diye böyle iteleyerek hiç araştırmadan öğrenmeden saygı duymadan yaklaştığı usta çırak ilişkisi vardı ve gazeteler Babıali’de bir arada çalışırdı. Bir gazeteden ayrılmak zorunda kalan arkadaş yokuşu ininceye kadar yukarı çıkan meslektaşıyla karşılaştığında derdini anlattığında, ‘ya yarın gel derdini anlatalım’ derdi. Babıali’nin mutlu günleri. Nezih Alkış böyle bir dayanışmanın, rekabetin, şefkatin, sevginin, dürüstlüğün simgesi olarak bizimle beraberdi” diye konuştu.

ŞANSAL BÜYÜKA: “ONA ÇOK ŞEY BORÇLUYUM”

Şansal Büyüka da, şunları söyledi: “Değerli dostlar, sevgili meslektaşlar başımız sağ olsun. Nezih Alkış benim için çok şey ifade ediyor. Meslekte ustamdı. Başöğretmenimdi. Şefim oldu. Müdürüm oldu. Dostum oldu. katıksız ağabeyim oldu. Bugün gazetecilikte bir yere gelebildiysem ona çok şey borçluyum. Meslek hayatımda gördüğüm en büyük haberciydi. Şimdi kabristana gideceğiz, hoca efendi bize diyecek ki ‘hakkınızı helal edin.’ Bizim hakkımız çoktan helal olsun da aslında bizim Nezih ağabeye ‘hakkını helal et’ dememiz lazım. Tek tesellimiz var, efsaneler ölmez. Hepimizin başı sağ olsun.”

FATİH TERİM: “YERİ DOLMAZ BİRİYDİ”

Tecrübeli teknik direktör Fatih Terim, “Nezih ağabey benim çok yakın bir dostumdu. Aynı zamanda aile dostumdu. Hakikaten yeri dolmaz biriydi” dedi.

Cenaze namazı için Zincirlikuyu Mezarlığı’na gelen teknik direktör Fatih Terim, burada basın mensuplarına konuştu.

Terim, “Nezih ağabey benim çok yakın bir dostumdu. Aynı zamanda aile dostumdu. Hakikaten yeri dolmaz biriydi. İnsan olarak, gazeteci olarak, dost olarak… Bende ve Türk sporunda çok önemli izleri olan ağabeyimiz, dostumuz olan bir gazeteciydi. Bunların hepsini tek tek sıralamak aşağı yukarı Nezih Alkış’ı anlatmak demektir. Özel hayatında da çok sevecen, cana yakın, dost sıkıştığında hemen döndüğünde bulabileceğin samimi gerçek bir dosttu. Mekanı cennet olsun. Allah rahmet etsin. Ailecek de görüşürdük biz yıllardır. Ailesine de baş sağlığı diliyorum. Hakikaten yeri dolmaz diyeceğimiz isimlerden bir tanesi. Belki klasikleşmiştir, her zaman insanlar bunu söyler ama Nezih ağabey için bu tam örtüşecek cümle. Kimseye kötülük düşünmeyen, ses tonunu yükseltmeyen ve her şeyi sevgiyle, güzellikle halletmeye çalışan özel bir insandı. Allah rahmet eylesin. Toprağı bol olsun. Ailesine de baş sağlığı diliyorum. Allah sabır versin” diye konuştu.